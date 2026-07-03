"Лише Варшава презентує добру волю": Туск звинуватив Україну у погіршенні відносин (відео)

Прем'єр-міністр Польща Дональд Туск заявив, що Варшаві пора припинити "постійно демонструвати добру волю". Паралельно пролунало попередження, що не варто поспішати з пропозицією фінансової допомоги українцям під час війни з Росією. Відповідні рекомендації він підготував представникам Польщі на саміті НАТО 7-8 липня в Анкарі. Які зауваження з'явились у Туска?

Під час саміту Європа повинна фіналізувати рішення щодо власної системи оборони, особливу роль тут виконуватиме Польща, тому потрібно подумати про фінансовий тягар, який вона несе, сказав політик під час брифінгу 3 липня. Туск не заперечив, що Україні потрібна фінансова допомога, і після цього перейшов до скандалу, який у червні розгорівся між двома країнами. Прем'єр-міністр повідомив, що Варшава вже поговорила з главою МЗС України Андрієм Сибігою щодо скандалу і донесла позицію уряду. Провину за скандал поклали на Україну, яка "ескалювала напруженість": цей "сигнал" повідомили Києву, і його зрозуміли, сказав він.

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Скандал між Польщею та Україною — заява Туска див. з 16:45

"Маю сигнали, що українські політики зрозуміли, що ескалація напруженості, якої вони є винуватцями, ці сигнали, що линуть з Києва: вони розв'язали цю авантюру, шкідливу з точки зору інтересів Польщі та України. Маю сигнали, що ніби це дійшло до свідомості української сторони", — пояснив Туск.

Польща запропонувала Україні "вести чесну розмову про минуле" і закликав українців поступитись. Зі слів Туска, Польща іде на зустріч у цьому конфлікті, але не бачить кроків у відповідь.

"Хороші польсько-українські відносини є в обопільних інтересах, але вимагають доброї волі з боку Києва. Це вже не може бути так, що лише Варшава буде презентувати весь час добру волю", — пролунало на брифінгу.

Туск об'єднав кілька тез, пов'язаних з війною РФ, загрозами Європі з боку Москви та польсько-українськими відносинами. Польща несе свій тягар оборони, і тому потрібно зважати на те, що поляки відповідають за оборону Європи на східних кордонах ЄС, сказав політик. Але в цілому "він не вважає, що Україні не потрібна фінансова допомога".

"Цей саміт НАТО де-факто остаточно розв'яже питання відповідальності Європи за себе, й відповідальності Польщі за себе. З точки зору обороноздатності та ефективного фінансування оборони, принаймні, коли йдеться про звичайну зброю та звичайні військові дії, Польща є найкращим можливим прикладом для НАТО", — сказав він.

Скандал між Польщею та Україною — деталі

1 липня польське медіа WP Wiadomości повідомило, що глава МЗС України Андрій Сибіга планує відвідати Польщу для налагодження двосторонніх відносин. Згідно з джерелами журналістів, дипломат може запропонував компромісну фігуру для внесення в Український пантеон героїв. Ідеться про генерала УНР Марка Безручка, який воював разом з польськими військами: у 1920 році спільно звільнили Київ, а потім обороняли польське місто Замостя. Зранку 3 липня речник МЗС Георгій Тихий підтвердив візит, написало медіа "Європейська правда".

Зазначимо, у червні 2026 року між Польщею та Україною розгорівся скандал через присвоєння українському героїчному підрозділу ССО назви "Героїв УПА". Польський президент Кароль Навроцький оголосив, що йому це не подобається, і після цього посадовець забрав в українського президента Володимира Зеленського орден "Білого Орла". 20 червня Зеленський відправив орден у Польщу через сервіс "Нової пошти": так само вчинили інші троє українських президентів. Далі відбулась хвиля взаємних відмов від нагород та орденів. В підсумку Зеленський не поїхав на конференцію з відновлення у Гданськ, і Україну там представляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Нагадуємо, 3 липня медіа Telegraph повідомило, що США попередили Польщу про напад РФ протягом кількох найближчих місяців: як Кремль використає атаку для тиску на Україну.