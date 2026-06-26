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160 соглашений на сумму 10 млрд евро: Свириденко рассказала о результатах конференции по восстановлению Украины в Гданьске

Свириденко: 160 соглашений на сумму 10 млрд евро
Юлия Свириденко на конференции по восстановлению Украины в Гданьске | Фото: Юлія Свириденко / Telegram

В этом году Украина подписала 160 соглашений на сумму более 10 миллиардов евро по итогам конференции по восстановлению Украины URC2026, которая прошла в польском Гданьске.

О завершении работы конференции и соответствующих результатах сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"160 соглашений, подписанных в этом году на сумму свыше 10 млрд евро, — результат ежедневной работы президента Владимира Зеленского и всей украинской команды", — написала Свириденко.

Она также подчеркнула, что ключевые результаты мероприятия — это:

  • 3,2 млрд евро — первый транш нового финансового инструмента ЕС;
  • 3,4 млрд долларов — соглашение со Всемирным банком;
  • запуск Европейского флагманского фонда реконструкции Украины;
  • создание Ukraine Transport Support Fund;
  • 140 млн евро на жилищные программы;
  • соглашение с ЕИБ о восстановлении и защите дорог прифронтовых регионов;
  • новые партнерства в сферах оборонной промышленности и энергетики.
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"Этот день еще раз подтвердил: у Украины и Европы общий путь, общие ценности и общее будущее", — подчеркнула Свириденко.

Напомним, из-за дипломатического кризиса в украинско-польских отношениях Владимир Зеленский пропустил конференцию по восстановлению Украины в Гданьске.

Фокус также сообщал, что Дания будет отказывать в предоставлении убежища украинским мужчинам призывного возраста.