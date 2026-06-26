Чтобы не уклонялись от мобилизации: Дания будет отказывать в убежище украинским мужчинам призывного возраста

Украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, больше не смогут получить вид на жительство в Дании.

Правительство этой страны меняет правила, касающиеся того, кто может получить от неё временную защиту, сообщило Министерство иммиграции и интеграции Дании.

Министерство напомнило, что после вторжения России в Украину в 2022 году большинство в датском парламенте приняло Специальный закон об Украине. Этот закон предоставляет право на временное проживание в Дании лицам, которые были вынуждены покинуть Украину.

"Теперь правительство намерено ужесточить эти правила, чтобы украинцы не использовали их для уклонения от мобилизации в Вооруженные силы Украины", — говорится в сообщении.

В датском министерстве пояснили, что вносят изменения в Специальный закон об Украине, поскольку правила проживания не предназначены для того, чтобы их использовали с целью уклонения от мобилизации на защиту Украины.

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"Это подрывает военные усилия Украины и ослабляет её способность защищаться от российских атак", — заявил министр по вопросам иммиграции и интеграции Мортен Бёдсков.

При этом отмечается, что эти изменения не повлияют на уже выданные виды на жительство.

"Правительство внимательно следит за ситуацией с переселенцами из Украины и будет постоянно анализировать, есть ли необходимость в дальнейших изменениях в Специальном законе об Украине и правилах в отношении переселенцев в Дании", — подчеркнули в датском ведомстве.

Напомним, украинка рассказала, как на самом деле живут люди в Дании.

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