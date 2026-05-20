"Реальность оказалась другой": украинка рассказала, как на самом деле живут люди в Дании

Дания известна во всем мире своим стремлением к балансу между работой и личной жизнью, однако реальность для семей с детьми часто оказывается гораздо более суровой. Жесткие требования к посещению учебных заведений и ограниченные возможности для больничных заставляют многих родителей отправлять простуженных малышей в детские сады.

Об обратной стороне датской социальной системы рассказала блогер Юлия в Instagram (никнейм julia_padnevych), которая поделилась собственным опытом эмиграции и обучения в этой стране. По ее словам, несмотря на имидж Дании как государства, которое заботится о комфорте семей, реальность для иностранцев часто становится шоком.

Строгие правила образования и работы

Как отмечает автор, в датских учебных заведениях с первых дней предупреждают о строгих нормах посещения. Пропусков должно быть минимум, и если ребенок часто болеет, это сразу начинает критически влиять на стабильность и результаты обучения.

Похожая ситуация наблюдается и на рабочих местах. Родителям обычно официально выделяют лишь первый или максимум второй день болезни ребенка. В дальнейшем система фактически оставляет семью один на один с проблемой, заставляя искать альтернативные варианты.

Відео дня

Дилемма "между двух огней"

Из-за жестких рамок эмигранты оказываются в тупике. Родители вынуждены приводить детей в садики с насморком и кашлем, а после бессонных ночей иногда дают малышам парацетамол, чтобы они просто смогли выдержать день. Юлия отмечает, что это связано не с равнодушием родителей, а с колоссальным давлением системы, для которой больной ребенок является "неудобством".

"Если бы не муж, мне было бы очень трудно учиться в Дании. Когда ребенок болеет, это становится проблемой не только для семьи, но и для работы и образования", — делится Юлия.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка Вера показала, как за секунду пересекает границу Дании с Германией, чтобы купить дешевые продукты.

Другая украинка рассказала неожиданный факт о жизни в Германии. На нее пожаловались буквально из-за подаренных цветов.

Кроме того, женщина сбежала из Германии после четырех лет жизни там.