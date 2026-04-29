За дешевыми продуктами: украинка показала, как за секунду пересекает границу Дании с Германией (видео)
Украинка Вера поделилась в соцсетях видео, которое быстро привлекло внимание пользователей. В ролике женщина показывает свой ежедневный опыт жизни за границей — поездки за продуктами между двумя странами.
По словам женщины с ником vira_vodiika в Instagram, чтобы закупиться более дешевыми продуктами, она вместе с близкими ездит на велосипеде из Дании в Германию. После покупок они возвращаются обратно тем же путем.
На видео женщина демонстрирует, насколько условной является граница между государствами.
"Вот что такое границы между государствами. Вот еще Германия, здесь уже Дания", — комментирует она, проезжая фактически беспрепятственную линию границы.
В корзине велосипеда видны приобретенные продукты — картофель и бананы, что подчеркивает обыденность такой поездки.
Также в ролике Вера обращает внимание на украинский флаг, который она заметила по дороге.
Реакции людей
- "Как выглядит граница, когда твой сосед не долбо**об";
- "Боже, вы просто будто пересекли улицу, а на самом деле границу. А можно манифестировать Украине такое, но сбоку параши — океан";
- "Заезжаю в Данию, а там украинский флаг сразу же. Ну это база!";
- "Никогда не был в Европе... Смотрю, как будто какой-то сказочный мир";
- "Мы из Германии ездим в Польшу или Чехию, там дешевле. Не зря говорят, что хорошо там, где нас нет".
