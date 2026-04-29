По дешеві продукти: українка показала, як за секунду перетинає кордон Данії з Німеччиною (відео)

перетин кордону Данії з Німеччиною
Українка їздить в Німеччину, бо там дешевші продукти, ніж в Данії | Фото: колаж Фокус

Українка Віра поділилася у соцмережах відео, яке швидко привернуло увагу користувачів. У ролику жінка показує свій щоденний досвід життя за кордоном — поїздки за продуктами між двома країнами.

За словами жінки з ніком vira_vodiika в Instagram, щоб закупитися дешевшими продуктами, вона разом із близькими їздить велосипедом із Данії до Німеччини. Після покупок вони повертаються назад тим самим шляхом.

На відео жінка демонструє, наскільки умовною є межа між державами.

"Ось що таке кордони між державами. Оце ще Німеччина, тут вже Данія", — коментує вона, проїжджаючи фактично безперешкодну лінію кордону.

У кошику велосипеда видно придбані продукти — картоплю та банани, що підкреслює буденність такої поїздки.

Також у ролику Віра звертає увагу на український прапор, який вона помітила по дорозі.

Реакції людей

  • "Як виглядає кордон, коли твій сусід не довбо**об";
  • "Боже, ви просто ніби перетнули вулицю, а насправді кордон. А можна маніфестувати Україні таке, але збоку параші — океан";
  • "Заїжджаю в Данію, а там український прапор одразу же. Ну це база!";
  • "Ніколи не був у Європі... Дивлюсь, наче якийсь казковий світ";
  • "Ми з Німеччини їздимо до Польщі, чи Чехії, там дешевше. Не дарма кажуть, що добре там, де нас немає".

