Дівчина розповіла, як обманюють людей, які повертаються в Україну: "На це ведуться"

Українка хотіла повернутися додому на свята з-за кордону, але потрапила в мережі на шахраїв-перевізників. Дівчина заплатила гроші, але трансфер її так і не забрав.

Своєю історією українка поділилася в TikTok (niki.tinaa). А відео набрало вже майже 130 тисяч переглядів.

Українку обманули шахраї

"Сьогодні я віддала гроші шахраям. У них дуже багато підписників в TikTok, дуже багато переглядів, коментарів. Я, мабуть, не одна така. Люди на це ведуться. Я планувала їхати в Україну, купила собі перший раз не потяг, а трансфер. Думаю: шикану, куплю собі трансфер. Вислала їм передплату (2500 грн)", — почала дівчина.

Втім, за годину до поїздки вона перепитала, чи все в силі, а відповідь несподівано була — "ні". Після запитань авторки відео перевізник її просто заблокував.

"Я помітила, що реквізити вони видалили. Але я зробила скріншот цих реквізитів", — каже українка.

Після цього дівчина написала в банк, який обслуговує ту компанію.

"Щоб вони розібралися з тими шахраями. Чесно, мені шкода не гроші, а шкода часу, тому що я взяла вихідний на роботі, я планувала поїхати, мене вже чекали вдома. Це на їх совісті, воно їм повернеться 100 відсотків", — вважає дівчина.

Українку обманули, виманивши гроші Фото: Скриншот TikTok

Відео набрало майже 130 тисяч переглядів, але реакції компанії немає.

Реакція мережі

У коментарях люди дали поради та подискутували щодо почутого:

"Перед будь-якою оплатою при купівлі в інтернеті завжди треба пробивати їх мобільний номер в Гетконтакт. До речі, можу написати номер перевіреного перевізника. Вже три роки їжджу з ними і я, і мої родичі, і знайомі. В різні куточки Європи".

"Я в шоці".

"Завжди ж говорять, що по передоплаті діють лише шахраї".

"Що за прикол платити за перевозку у приватних перевізників до поїздки?"

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка повернулася додому після чотирьох років еміграції. Вона очікувала, що її тут дуже холодно приймуть, а все виявилося навпаки.

Українка розповіла несподіваний факт про життя в Німеччині. На неї поскаржилися буквально через подаровані квіти.

Крім того, українка втекла з Німеччини після чотирьох років життя там.