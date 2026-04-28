Девушка рассказала, как обманывают людей, которые возвращаются в Украину: "На это ведутся"

Украинка хотела вернуться домой на праздники из-за границы, но попала в сети на мошенников-перевозчиков. Девушка заплатила деньги, но трансфер ее так и не забрал.

Своей историей украинка поделилась в TikTok (niki.tinaa). А видео набрало уже почти 130 тысяч просмотров.

Украинку обманули мошенники

"Сегодня я отдала деньги мошенникам. У них очень много подписчиков в TikTok, очень много просмотров, комментариев. Я, видимо, не одна такая. Люди на это ведутся. Я планировала ехать в Украину, купила себе первый раз не поезд, а трансфер. Думаю: шикану, куплю себе трансфер. Выслала им предоплату (2500 грн)", — начала девушка.

Впрочем, за час до поездки она переспросила, все ли в силе, а ответ неожиданно был — "нет". После вопросов автора видео перевозчик ее просто заблокировал.

"Я заметила, что реквизиты они удалили. Но я сделала скриншот этих реквизитов", — говорит украинка.

После этого девушка написала в банк, который обслуживает ту компанию.

"Чтобы они разобрались с теми мошенниками. Честно, мне жаль не деньги, а жаль времени, потому что я взяла выходной на работе, я планировала поехать, меня уже ждали дома. Это на их совести, оно им вернется 100 процентов", — считает девушка.

Украинку обманули, выманив деньги

Видео набрало почти 130 тысяч просмотров, но реакции компании нет.

Реакция сети

В комментариях люди дали советы и подискутировали относительно услышанного:

"Перед любой оплатой при покупке в интернете всегда надо пробивать их мобильный номер в Гетконтакте. Кстати, могу написать номер проверенного перевозчика. Уже три года езжу с ними и я, и мои родственники, и знакомые. В разные уголки Европы".

"Я в шоке".

"Всегда же говорят, что по предоплате действуют только мошенники".

"Что за прикол платить за перевозку у частных перевозчиков до поездки?"

