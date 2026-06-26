Щоб не уникали мобілізації: Данія відмовлятиме у захисті українським чоловікам призовного віку

Українські чоловіки віком 23–60 років, які не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в Данії.

Уряд цієї держави змінює правила щодо того, хто може отримати від неї тимчасовий захист, повдіомило Міністерства імміграції та інтеграції Данії.

Міністерство нагадало, що після вторгнення Росії в Україну у 2022 році більшість у данському парламенті ухвалила Спеціальний закон про Україну. Цей закон надає право на тимчасове проживання в Данії особам, які були вимушені покинути Україну.

"Тепер уряд має намір посилити ці правила, щоб українці не використовували їх для уникнення мобілізації до Збройних сил України", — йдеться у повідомленні.

В данському Міністерстві пояснили, що вносять зміни до Спеціального закону про Україну, оскільки правила проживання не призначені для того, щоб їх використовували з метою уникнення мобілізації на захист України.

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"Це підриває військові зусилля України та послаблює її здатність захищатися від російських атак", — заявив міністр з питань імміграції та інтеграції Мортен Бьодсков.

Водночас зазначається, що зміни не вплинуть на дозволи на проживання, які вже були видані.

"Уряд уважно стежить за ситуацією з переселенцями з України та постійно аналізуватиме, чи є необхідність у подальших змінах до Спеціального закону щодо України та правил щодо переселенців у Данії", — наголосили у данському відомстві.

Нагадаємо, українка розповіла, як насправді живуть люди в Данії.

Фокус також писав про те, що українцям у Польщі все часітше відмовляють у наданні статусу тимчасового захисту