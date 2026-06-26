160 угод на 10 млрд євро: Свириденко розповіла про результати конференції з відновлення України у Гданську
Цього року Україна підписала 160 угод на суму понад 10 мільярдів євро за результатами конференції з відновлення України URC2026, що відбулась у польському Гданську.
Про завршення роботи на конференції та відповідні результати повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
"160 підписаних цього року угод на суму понад 10 млрд євро — результат щоденної роботи Президента Володимира Зеленського та всієї української команди", — написала Свириденко.
Вона також підкреслила, що ключові резльутати заходу — це:
- 3,2 млрд євро — перший транш нового фінансового інструменту ЄС;
- 3,4 млрд доларів — угода зі Світовим банком;
- запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України;
- створення Ukraine Transport Support Fund;
- 140 млн євро на житлові програми;
- угода з ЄІБ щодо відновлення і захисту доріг прифронтових регіонів;
- нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики.
"Цей день ще раз підтвердив: Україна та Європа мають спільний шлях, спільні цінності й спільне майбутнє", — наголосила Свириденко.
Нагадаємо, через дипломатичну кризу в українсько-польських стосунках Володимир Зеленський пропустив конференцію з відбудови України у Гданську.
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