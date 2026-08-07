"Тут не повинні майоріти "бандерівські" прапори": президент Польщі зробив гучну заяву про Україну

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що стратегічним інтересом країни є відсутність "бандерівських" прапорів у Варшаві та Польщі. Водночас він наголосив, що Польща зацікавлена в тому, щоб Україна якомога ефективніше протистояла Росії.

Про це повідомило видання RMF24 за підсумками виступу Навроцького 6 серпня під час заходу з нагоди першої річниці його інавгурації.

Його слова про прапори присутні зустріли оплесками та вигуками “Тут — Польща!”.

Навроцький заявив, що Польща й надалі допомагатиме Україні, але виходитиме насамперед із власних інтересів.

“Можна допомагати і можна вимагати. Можна співпрацювати по-партнерськи. Ми будемо допомагати, але завжди кажучи: перш за все Польща, перш за все поляки”, — сказав президент.

Він також назвав стратегічним інтересом Польщі те, щоб українські військові якомога краще протистояли Росії та тримали її якомога далі від польських кордонів. За словами Навроцького, Україна може розраховувати на допомогу Польщі в цьому.

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“Наш інтерес у тому, щоб українці билися якомога довше і якомога ефективніше. Ми з ними, але тут Польща, тут наші інтереси”, — заявив польський президент.

Під час виступу Навроцький також говорив про свій перший рік на посаді, плани змінити модель президентства та підготовку “президентської стратегії розвитку”, яку планують представити протягом кількох місяців.

Скандал між Польщею та Україною

У червні 2026 року між Польщею та Україною загострилися дипломатичні відносини після присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій України назви “Героїв УПА”. У відповідь президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

20 червня Зеленський повернув польську нагороду до Варшави через “Нову пошту”. Так само вчинили троє попередніх президентів України, після чого між країнами почався обмін відмовами від державних нагород. Згодом Зеленський не взяв участі в конференції з відновлення України у Гданську, а українську делегацію очолила тодішня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Раніше віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Варшава може блокувати вступ України до ЄС, якщо Київ не вирішить історичні суперечності з Польщею.

Також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що Варшаві варто припинити демонструвати добру волю щодо України.