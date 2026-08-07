"Биття москалів": у РФ обурились виступом Навроцького щодо війни та України (відео)

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на промову президента Польщі Кароля Навроцького, у якій він згадав російських солдатів, назвавши їх "москалями". Представниця російської дипломатії пригрозила Польщі та обізвала лідера сусідньої країни "русофобом". Що сказав Навроцький та чим саме РФ пригрозила полякам?

Захарова висловилась щодо кількох слів у промові Навроцького, присвяченій річниці інавгурації, ідеться у Telegram-каналі росЗМІ "РИА Новости". Польський президент порушив питання відносин Польщі, ЄС та України. З його слів, Варшава усіляко підтримує і підтримуватиме українців, поки ті тримають росіян подалі від польських кордонів. У відповідь речниця МЗС РФ нагадала, що Польщі слід пам'ятати про відкритий кордон з Росією.

Заява Навроцького — тези про РФ див. 1:23:23

Навроцький спершу згадав про самостійність рішень Польщі щодо питань, які тривожать ЄС, наприклад, щодо біженців з України. Далі пролунала теза щодо російських солдатів та "москалів".

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"Польща зацікавлена ​​в тому, щоб Україна та українські солдати якомога краще впоралися з пострадянською Росією. Тримайте їх якомога далі від Польщі. Це очевидно, це стратегія польської держави. Нехай вони вбивають радянських військовослужбовців, які на них напали, і нам, полякам, загалом, це не завадить. У цьому плані вони завжди можуть розраховувати на нашу допомогу, бо де б не били москалів — Польща допоможе. Навіть якщо вона не бере безпосередньої участі в цій війні", — сказав президент Польщі.

Захарова за такі слова Навроцького обізвала його русофобом і запідозрила, що він діяв під впливом "русофобських комплексів". Після того вона припустила, що такі комплекси начебто вплинули на когнітивні здібності глави держави, оскільки Польща має спільний кордон з РФ. Речниця МЗС РФ не уточнила, до чого тут спільний кордон і чи має вона на увазі можливість вторгнення, як то Москва вчинила щодо України.

Заява Навроцького — реакція Захарової 7 серпня Фото: Скриншот

Заява Навроцького — деталі

Зазначимо, Фокус писав про ще одну заяву Навроцького, як пролунала під час мітингу з нагоди річниці інавгурації. Відразу після слів про "биття москалів", пролунала фраза про те, що стратегічний інтерес Польщі — це щоб "прапори Бандери не майоріли ні у Варшаві, ні в Польщі". На відео чути, що цю тезу слухачі супроводжували гучними та тривалими оплесками.

Зазначимо, раніше Навроцький робив інші заяви, але вони стосувались України. Зокрема, після низки його виступів з травня 2026 року розгорівся польсько-український скандал щодо ордену Білого Орла. Навроцький повідомив, що забирає цю державну нагороду у президента Володимира Зеленського. Причина такого рішення те, що Зеленський присвоїв ім'я Героїв УПА героїчному підрозділу Сил оборони.

Ще одна хвиля скандалу розгорілась під час роковин Волинської трагедії, яку відзначали у Польщі. Медіа показали місце урочистостей на кладовищі, на якому навмисно приклади могили українців.

Нагадуємо, 6 липня посол України у Польщі розповів, чому у мережі з'явилось так багато відео з побиттям українців.