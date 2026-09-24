"Зарядити прахом гармату": Захарова вибухнула істерикою після слів Зеленського про політ до Москви "на ракеті"

Речниця МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на фразу президента України Володимира Зеленського щодо поїздки у Москву. У Кремлі спробували відповісти на тролінг дивними історичними аналогіями, згадавши Лжедмитрія та Польщу.

Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова видала чергову порцію абсурдних заяв, коментуючи відповідь українського лідера про його потенційний "візит" до столиці країни-агресора. Свою реакцію російська посадовиця оприлюднила у власному Telegram-каналі незадовго після того, як у мережі поширили вірусну відповідь Зеленського на запитання російського пропагандиста у Нью-Йорку.

"Зеленський, відповідаючи на запитання Валентина Богданова (російського журналіста — ред.), сказав, що прибуде до Москви "на ракеті". Очевидно, Зеленський побоюється, що на нього чекає доля Лжедмитрія, самозванця епохи смутного часу, прахом якого зарядили гармату і вистрілили у бік Польщі (Сікорському на замітку)", — написала Захарова.

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Захарова обурилася словами Зеленського про політ "на ракеті" до Москви Фото: Скрін

Що передувало

Приводом для реакції російського МЗС став інцидент у кулуарах під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Під час пересування української делегації російський пропагандист Валентин Богданов вигукнув із натовпу запитання: "Коли збираєтеся до Москви?".

Володимир Зеленський відреагував миттєво і без зайвої дипломатії: "На ракеті".

Фраза глави держави миттєво розлетілася мережею, спричинивши хвилю схвальних реакцій в Україні та черговий виток емоційних вибухів у російському медіапросторі.

Нагадаємо, раніше у Путіна обурилися словами міністра закордонних справ Радослава Сікорського, який заявив, що армія його країни за кілька тижнів переможе ЗС РФ.

Також раніше Захарова пригрозила Польщі та обізвала лідера сусідньої країни "русофобом".