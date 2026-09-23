Трамп готовит "большую сделку": как Украина оказалась между переговорами США с Россией и Китаем

Украина между тарифами, Тайванем и большой сделкой США с Китаем. Накануне переговоров Трампа с Си Цзиньпином Зеленский призвал Пекин повлиять на Путина, однако эксперты предупреждают: вместо давления на Москву Вашингтон может потребовать уступок от Киева. Фокус разбирался, способна ли встреча двух лидеров изменить ход войны и при чем здесь переговоры Рубио с Лавровым.

В Нью-Йорке Зеленский заявил Дональду Трампу, что привлечение Си Цзиньпина к мирным усилиям может повлиять на Путина. 24 сентября в Вашингтоне пройдут переговоры Трампа и Си — первый госвизит китайского лидера за 11 лет. И, как считает политолог Виктор Таран, возможны четыре сценария:

Китай помогает, но по-своему. Не давит на Москву открыто, но может незаметно поддержать энергетическое перемирие и ограничить поставки компонентов двойного назначения в обмен на уступки в торговле. Для Украины это лучший реалистичный вариант.

Китай как посредник. Си согласится на роль участника мирного процесса, получив рычаг влияния на Кремль. Риск: интересы Украины растворятся в балансе великих держав.

Давление на Киев. Если Трамп увидит в войне помеху для сделки с Китаем, он может давить не на Москву, а на Украину — через призывы к "замораживанию" или условность зимней помощи. В худшем случае Украина станет предметом торга наряду с пошлинами и Тайванем.

Ничего не изменится. Для Китая главное — торговля, микросхемы, Тайвань и Иран. Украина будет упомянута лишь в общей фразе.

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"Просьба Зеленского логична, ведь без Китая давление на Россию всегда будет неполным. Но сработает ли этот план, покажут не заявления после 24 сентября, а конкретные шаги, в частности, реакция Москвы на энергетическое перемирие, готовность Трампа применить санкции по закону Линдси Грэма и поведение китайских компаний в торговле с Россией", — отмечает Таран.

Но главный вопрос в том, сможет ли Трамп уговорить Си повлиять на Путина, ведь, по сути, у Штатов с Китаем отношения только-только начали налаживаться. В прошлом году лидеры двух держав встретились в первый раз за шесть лет, и многое, о чём они говорили, так и осталось за закрытыми дверьми. То есть сказать, что каждый отстоял свои интересы, — нельзя. Да и что касается российско-украинского конфликта, как выразились в Белом доме, — "нужно дать им возможность повоевать".

Трапм и Си: встретятся, чтобы сверить часы

В идеале Трамп не зря подписал законопроект Грэма — Блюменталя, чем предоставил себе полномочия на дополнительные тарифы и пошлины против Китая. Он создал себе важное влияние на Си. Неспроста были сделаны заявления о передаче Украине лицензии, о потенциальной передаче ракет через инициативу PURL. То есть это всё делалось в контексте встречи Си и Трампа, считает эксперт аналитического центра "Украинская призма" и старший преподаватель кафедры международных отношений Киево-Могилянской академии Александр Краев.

То есть это подготовка, говоря языком Трампа, формирование колоды козырей, для того чтобы играть с Си в эту большую игру. Но тут проблема в том, что Трамп очень поздно обзавёлся козырями.

"У Си также есть достаточно неплохой набор того, чем он может сейчас с Трампом торговать. Это, во-первых, блокада 30% водной территории Тайваня благодаря силам береговой охраны Китая. Это также его провокации в Южно-Китайском море. Они впервые за полтора года начали снова достраивать острова Парасельской гряды. Это пересмотр границы в Японском море, который впервые подняли с 2015 года. Хотя это проваленная готовность Китая к новой торговой войне. Они себе такое ещё даже в прошлом году не позволяли", — говорит Фокусу политолог.

С одной стороны, у Трампа есть аргументы, но и Си к этой встрече явно готов больше, считает эксперт. Тем более у Дональда есть определённый пиетет к диктаторам. Он хочет им понравиться. Он хочет с ними договориться. Поэтому есть опасение, что в результате этой встречи мы услышим более-менее общие фразы, что Си и Трамп не хотят войны. Они хотят мира. Они готовы договариваться. Они готовы торговать.

"Но я боюсь, какой-то конкретики мы не услышим. Тем более по теме Украины, потому что китайская дипломатия стабильно избегает говорить об Украине ещё с 22-го года", — подчёркивает Краев.

О том, что Трамп и Си ни о чём конкретном не договорятся, уверен и политолог Вадим Трюхан. Китай, по его словам, будет пытаться закрепить свою зону влияния, которая касается России, Африки и Азии.

"Думаю, это такая встреча, чтобы сверить часы. Выступят за всё хорошее против всего плохого. Будет заявка о недопустимости ядерной войны, о необходимости скорее завершить все войны. Какой-то конкретики, которая привела бы к окончанию войны между Россией и Украиной или войны США против Ирана, не будет. Но сам факт, что это встреча двух ключевых лидеров, ключевых государств мира, важен", — говорит Фокусу политолог.

По словам эксперта, проблема в том, что ни Трамп не собирается по большому счёту давить на Путина, чтобы тот завершил войну. И Пекин этого делать не будет. Китаю интересно, чтобы в таком вялотекущем режиме война продолжалась как можно дольше, потому что он на этом зарабатывает — продает комплектующие к дронам и для России, и для Украины.

Рубио и Лавров: усиление американских усилий

Намного интереснее сегодняшняя встреча Рубио и Лаврова. Американская сторона передаст сегодня российской две предложения. Первое — про энергетическое перемирие, как его видят американцы вместе с нами. Что это должно быть асимметричное и компромиссное всеобъемлющее перемирие.

"Мы не бьём по их НПЗ, портам, судам, а они не бьют по нашим ТЭЦ, ТЭС, ЛЭП. Продовольственная безопасность прозвучала лишь мазком. Если раньше это было в пакете, то сейчас это уже не просматривается. А второе — это вопрос возобновления переговоров в двустороннем формате. И тут, я думаю, речь будет идти о переговорах не на уровне лидеров, а на уровне переговорных команд, скажем так, без фамилий", — подчёркивает Вадим Трюхан.

По мнению Александра Краева, как минимум россияне пытаются сделать так называемый damage control. Они просто увидели, что Украина приехала в ООН, Зеленский встретился с Трампом. Встреча прошла хорошо. И россияне поняли, что пахнет жареным, и они теряют первенство в ушах Трампа. Они теряют первенство в этой переговорной стратегии. Потому что одно дело, как Кушнер и Витков говорили с Путиным, а совсем другое дело, как Джон Рэтклифф говорил с россиянами. Говорил так, что даже Путин побоялся с ним встречаться. А Зеленский накануне встречался в Ирландии как раз с Рэтклиффом.

"То есть россияне пытаются просто избежать ситуации, когда Америка будет поддерживать украинский подход к миру. И поэтому они послали туда Лаврова. Поэтому, я думаю, что какого-то конкретного результата не будет, но, скорее, мы просто увидим, скажем так, усиление американских усилий к достижению мира. Как минимум, Рубио подаётся именно таким образом", — отмечает политолог.

Встречи Трампа с Зеленским, Си Цзиньпином, контакт Рубио с Лавровым — это начало возобновления дипломатического трека, считает Трюхан. А сколько он будет продолжаться и когда приведёт к результатам, сейчас прогнозировать практически невозможно.

"Всё зависит от того, будет ли серьёзное давление на Путина. Захочет ли он сам переговоров. Сейчас серьёзного давления со стороны США и Европы нет", — считает политолог.

Если можно считать результатом одну или две трёхсторонние встречи и просто начало переговоров о переговорах, то да, такой результат может быть, и он может быть до ноября. Но на что-то большее я бы пока не надеялся, говорит Краев.

А кроме этого, по словам эксперта, в ноябре пройдёт саммит АСЕАН, куда собирается Трамп. Есть даже идея, где может состояться трёхсторонняя встреча — Вашингтон–Москва–Пекин. Песков недели три назад комментировал эту тему и сказал, что Россия выступает за такую трёхстороннюю встречу. Будет важно выступить в роли такого объединяющего игрока для Китая и США.

"Думаю, сейчас будут промежуточные разговоры, направленные на то, чтобы уже в Китае попробовать встретиться в режиме трёх и попробовать договориться о том, что нужно двигаться к стратегической стабильности в мире", — отметил Трюхан.

Недавно Конгресс США рассмотрел законопроект об "адских санкциях" против России и Ирана: теневой флот, покупатели российской нефти и до 100% пошлин для стран, поддерживающих Москву. Решение о санкциях будет принимать лично Трамп.

А госсекретарь США Марко Рубио считает, что война идет не в пользу Украины, а России наносит огромный ущерб.