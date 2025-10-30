Туман неопределенности или тайный пакт: что показала Украине встреча Трампа с Си Цзиньпином

В четверг, 30 октября состоялись первые за шесть лет переговоры лидеров США и Китая, в ходе которых поднимался в том числе и вопрос мирного урегулирования российско-украинской войны. О чем за закрытыми дверями могли договориться в данном контексте Дональд Трамп и Си Цзиньпин, — выяснял Фокус.

Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в южнокорейском Пусане 30 октября длилась 1 час 40 минут. Перед ее непосредственным стартом глава Белого дома отметил следующее: "Для меня большая честь быть вместе с моим другом (лидером Китая — Фокус), с которым я дружу уже очень давно". Хозяин Овального кабинета также похвалил Си как "выдающегося, уважаемого и великого лидера великой страны".

Американский и китайский лидеры и их ближайшие соратники встречались в небольшой комнате за конференционным столом, украшенным бело-голубыми цветочными композициями, а также флагами обеих стран. В числе американских высокопоставленных чиновников, сопровождавших Трампа был министр финансов Скотт Бессент, госсекретарь Марко Рубио, министр торговли Говард Лутник, глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлс и торговый представитель США Джеймисон Грир.

В начале переговоров Си Цзиньпин призвал обеспечить "поступательное развитие двусторонних отношений США и Китая". Он также отметил, что американские и китайские переговорщики уже достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий.

О чем сказали Трамп и Си Цзиньпин после переговоров

Дональд Трамп положительно оценил свою встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, заявив, что они достигли торгового соглашения, которое может быть подписано в ближайшее время. На вопрос журналиста на борту самолета Air Force One о том, как скоро, по его мнению, может быть заключено соглашение, Трамп ответил так: "Я думаю, что довольно скоро, у нас не так много серьезных препятствий".

Отдельно президент США остановился на кейсе российско-украинской войны. В частности, он заявил, что Китай согласился сотрудничать по ее прекращению.

"Об Украине долго говорили. Мы будем работать вместе, чтобы иметь какой-то результат. Мы согласились, что стороны в тупике. Безумие, но иногда надо дать им воевать, видимо. Но он (Си Цзиньпин — Фокус) поможет нам и мы будем совместно работать по Украине", резюмировал президент США. При этом он отрицательно ответил на вопрос о том, обсуждал ли он с лидером КНР вопрос о покупке российской нефти.

Зато Си Цзиньпин после переговоров с американским визави отметил: "Наши две торгово-экономические группы достигли базового консенсуса по решению основных проблем, вызывающих наше беспокойство, и достигли обнадеживающего прогресса... В течение многих лет я неоднократно публично заявлял, что Китай и Соединенные Штаты должны быть партнерами и друзьями. Этому нас научила история, и этого требует реальность".

Вопрос российско-украинской войны китайский лидер не комментировал.

Что кроется за месседжами Трампа после встречи с лидером КНР

Ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус, комментируя Фокусу встречу американского и китайского лидеров, констатирует: "Обращает на себя внимание тот факт, что очень мало публичной постпереговорной информации, а у меня такое впечатление, что когда Трамп кого-то очень восхваляет перед встречей, это означает, что встреча может пройти очень плохо. Но это же Трамп — он всегда, даже когда провал, говорит, что все прошло хорошо. Так или иначе, но заявлено о достигнутых договоренностях по торговле — ждем конкретных документальных подтверждений. Что касается Украины, то Трамп говорит, что о нашем государстве говорилось много и, мол, и он, и Си Цзиньпин соглашаются с тем, что войну необходимо завершать. Хочется верить, что это не пустые слова".

Фразу главы Белого дома о том, что Киеву и Москве нужно "дать еще повоевать", аналитик трактует следующим образом: "Трамп говорит, мол война — это безумие, но тут же добавляет: "Пусть повоюют". Это два предложения, которые абсолютно противоречат друг другу и вопрос в том, как они вообще могли поместиться в один абзац. Но в целом, эти слова Трампа являются свидетельством того, что пока у него нет возможности эту войну прекратить, но есть согласие в том, что в этом направлении нужно работать вместе с Китаем. То есть, пока картина выглядит так, что Трамп и Си ни о чем не договорились, или, иначе говоря — договорились договариваться".

Подчеркнув, что "красивые слова" Трампа следует всегда, условно говоря, делить на сто, Иван Ус подытожил: "Стоит смотреть на конкретные шаги сторон. В практической плоскости со стороны Трампа мы наконец дождались санкций в отношении РФ, а со стороны Китая мы видим, что за три квартала текущего года по сравнению с тремя кварталами 2024-го КНР существенно увеличивает продажи дронов Украине. Там более 55% физический вес. Это я к тому, что китайцы могут апеллировать Трампу, мол, это и есть помощь Украине, а то, что это бизнес — вопрос двадцать пятый. Впрочем, на самом деле очень хочется все же, учитывая реальные возможности Китая надавить на Россию по прекращению войны, дождаться конкретных действий Пекина конкретно в этом направлении".

Почему встреча лидеров США и Китая несет Украине позитивные сигналы

Сам факт того, что тема российско-украинской войны была в повестке дня встречи руководителей США и КНР является позитивом для Украины, считает исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

"Накануне встречи Трампа и Си Цзиньпина звучало немало прогнозов, что тема войны РФ против Украины будет отодвинута на второй план, но по словам президента США этот тематический кейс был центральным и это хорошо, потому что, вероятно, Трамп таки серьезно договаривается с китайской стороной о совместном давлении на Россию по завершению войны. В данном случае вопрос заключается в том, какие требования и цену выдвинет взамен Китай. Но само по себе направление очень интересное, поскольку совместное давление США и КНР на Москву действительно может заставить последнюю согласиться на полное и безусловное прекращение огня. Как по мне, именно это — единственный быстрый вариант завершения российско-украинской войны", — отмечает политолог в разговоре с Фокусом.

Важно-показательным нюансом эксперт считает то, что Си Цзиньпин "дал пас в ответ, отметив, что две большие страны должны отвечать за мир в мире". По убеждению Александра Леонова, это может означать старт "очень интересных процессов", когда США и КНР действительно совместно могут надавить на Кремль. Впрочем, дальше, акцентирует Александр Леонов, интересы по линии Вашингтон-Пекин расходятся, поскольку в рамках этих соглашений Китай стремится договориться о фактически новом мироустройстве, тогда как Дональду Трампу это, мягко говоря, не очень нравится.

Заявление главы Белого дома о том, что России и Украине стоит дать повоевать, политолог расценивает, как "слова разочарования" и признание невозможности на данном этапе заставить Путина остановить развязанную им войну. В то же время, добавляет аналитик, эти слова свидетельствуют о том, что Трамп не способен, прежде всего, через общественное мнение внутри США, заставить и Украину идти на "какие-то капитулянтские" шаги. В данном контексте, резюмирует Александр Леонов, крайне важно, будет ли продолжено санкционное давление на Россию со стороны США.

В целом, по мнению эксперта, по факту нынешней встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина "сквозь туман неопределенности" для Украины просматриваются определенные позитивные сигналы. К числу таковых политолог относит тот факт, что во время встречи речь не шла об отмене недавно введенных рестрикций в отношении российских нефтяных компаний, а это может означать желание Трампа говорить о России с КНР с позиции силы. Таким образом, заключает политолог, глава Белого дома "встроил в политику своих интересов" санкционную линию в отношении России, что является неоспоримым плюсом для Киева.