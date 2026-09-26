"До наступления зимы Зеленский и Путин заключат соглашение": Трамп сделал предложение Украине
Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина прийти к соглашению и заявил, что надеется на заключение соглашения между Украиной и РФ до зимы.
Об этом он заявил в беседе с журналистами, сообщает Clash Report.
"Я хочу, чтобы Зеленский договорился с Путиным, и хочу, чтобы Путин договорился с ним", — заявил президент США.
Трамп заявил, что Украина и Россия могут заключить соглашение до начала зимы
"Надеюсь, что когда-нибудь, возможно, в ближайшее время, а может, ещё до наступления суровой зимы, они заключат соглашение", — заявил президент США.
В то же время Трамп не ответил, получит ли Украина лицензии на производство ракет Patriot. Один из журналистов спросил у Дональда Трампа, обсуждал ли он с Владимиром Зеленским вопрос о ракетах Patriot.
"Я договорился с Зеленским по многим различным темам, и по многим из этих вопросов у нас очень большое согласие. Но знаете, чего я от него хочу? Чтобы он заключил соглашение", — уклонился от прямого ответа Трамп.
По его словам, в августе в Украине погибли 25 тысяч военных, а в июле — 32 тысячи, в июне — 33 тысячи. Трамп назвал это "позором".
Напомним, что Дональд Трамп призвал своего украинского коллегу отправиться в Москву на встречу с Путиным, поскольку США стремятся возобновить мирные переговоры, сообщает Bloomberg.
В свою очередь, кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина виновата в том, что сейчас Россия "отвечает", круглосуточно терроризируя Киев и другие украинские города. Путин выступил с этими циничными заявлениями в кулуарах Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.