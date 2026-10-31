Можуть перевищувати 2 млн осіб: The Economist назвав втрати РФ у війні в Україні

Безповоротні людські втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну можуть сягати від 374 до 770 тисяч військовослужбовців. Водночас разом із пораненими бійцями втрати ворога можуть складати до кількох мільйонів.

Від 1,4 до 2,1 мільйона осіб — такими загалом можуть бути втрати росіян пораненими і вбитими у ході повномасштабної війни. Такі дані оприлюднило 30 жовтня британське видання The Economist.

Медіа використовує статистичну модель для підрахунку кількості втрат РФ у війні. Вона поєднує дані західних розвідок, оборонних відомств і незалежних дослідників, а також власні дані про перебіг бойових дій в Україні. При цьому врахована зокрема інтенсивність боїв на всіх ділянках фронту.

За підрахунками аналітиків медіа, тільки з травня нижня межа оцінки загиблих росіян зросла на 94 тисячі. Верхня тим часом збільшилася на 252 тисячі. Упродовж 15 місяців нижня межа стала більшою майже удвічі, у той час, як верхня зросла у понад 2,2 раза.

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Для порівняння, у травні цього року медіа оцінювало втрати РФ у війні як 280-518 тисяч загиблих, та загалом 1,1-1,5 мільйона убитими і пораненими.

Варто зауважити, що сама Москва не розголошує публічно інформації про власні втрати у війні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України вранці 31 жовтня повідомив, що загальні втрати ворога сягають близько 1 588 170 осіб. Упродовж минулої доби Москва втратила ще 1 670 бійців.

Нагадаємо, нещодавно видання Bloomberg писало, що у вересні втрати ЗС РФ дійшли до 50 тисяч. Безповоротні втрати при цьому становлять не третину, а майже 60%.

Також 29 жовтня РФ втратила два винищувачі Су-34 через удар по аеродрому у Волгоградській області.