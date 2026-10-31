Могут превышать 2 млн человек: The Economist назвал потери РФ в войне в Украине

Безвозвратные человеческие потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину могут составлять от 374 до 770 тысяч военнослужащих. При этом с учетом раненых бойцов потери противника могут достигать нескольких миллионов.

От 1,4 до 2,1 миллиона человек — таковы могут составить общие потери россиян в виде раненых и убитых в ходе полномасштабной войны. Такие данные опубликовало 30 октября британское издание The Economist.

СМИ использует статистическую модель для подсчёта численности потерь РФ в войне. Она объединяет данные западных спецслужб, оборонных ведомств и независимых исследователей, а также собственные данные о ходе боевых действий в Украине. При этом, в частности, учтена интенсивность боев на всех участках фронта.

По подсчетам медиа-аналитиков, только с мая нижний предел оценки числа погибших россиян вырос на 94 тысячи. Верхний предел, тем временем, увеличился на 252 тысячи. За 15 месяцев нижний предел увеличился почти вдвое, в то время как верхний вырос более чем в 2,2 раза.

Видео дня

Для сравнения: в мае этого года СМИ оценивали потери РФ в войне в 280–518 тысяч погибших и в целом в 1,1–1,5 миллиона убитых и раненых.

Стоит отметить, что сама Москва не обнародует информацию о своих потерях в войне.

Между тем Генеральный штаб Вооружённых сил Украины утром 31 октября сообщил, что общие потери противника составляют около 1 588 170 человек. За прошедшие сутки Москва потеряла ещё 1 670 бойцов.

Напомним, недавно издание Bloomberg сообщало, что в сентябре потери ВС РФ достигли 50 тысяч человек. Безвозвратные потери при этом составляют не треть, а почти 60%.

Кроме того, 29 октября РФ потеряла два истребителя Су-34 в результате удара по аэродрому в Волгоградской области.