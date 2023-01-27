В Украине создают первые в мире ударные роты БПЛА, — Генштаб ВСУ

Новые подразделения получат боевые дроны, терминалы Starlink и другое оборудование. Но сначала украинским властям предстоит наладить массовый выпуск летательных аппаратов.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный распорядился создать первые в мире ударные роты беспилотных летательных аппаратов. Об этом 27 января в Facebook написала пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Генерал Валерий Залужный утвердил решение о запуске ударных рот беспилотников на ставке Главнокомандующего. Для реализации уникального проекта в рамках украинской "Армии дронов" уже создали Координационный штаб, куда вошли представители Минобороны, Минцифры, Генштаба, а также других министерств и служб.

Чтобы ударные роты БПЛА могли действовать, чиновникам необходимо провести ряд реформ, а также запустить массовое производство дронов для обеспечения украинской армии. Генштаб отмечает, что командование ВСУ уже выбрало профессиональных военнослужащих, которые возглавят новые подразделения. Каждая рота получит беспилотники, боеприпасы для них, терминалы Starlink для спутниковой связи и другое оборудование. Все это поможет уничтожать российскую армию на фронте, а главный партнер, военная школа "Боривітер", будет обучать операторов управлять летательными аппаратами.

"Делаем все, чтобы обеспечить воинов современными технологиями", — добавила пресс-служба.

Ранее ВСУ показали, как эфектно поразили российского солдата на передовой с помощью дрона. Оператор подразделения "Шершень" метко сбросил гранату прямо на оккупанта, ликвидировав его в окопе.

До этого разведчики ВСУ показали как дроны помогают уничтожать российские войска в Луганской области. Беспилотники обеспечивают обзор с воздуха и наводят артиллерию на противника.

Фокус также составил топ-11 украинских боевых дронов, которые используют ВСУ. За 10 месяцев в Украине разработали множество моделей, способных уничтожать российскую технику и живую силу.