Дрон ВСУ эфектно уничтожил российского солдата на передовой (видео)

Один из оккупантов получил прямое попадание гранатой, а второй даже не попытался помочь сослуживцу.

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Бойцы разведывательно-ударного подразделения Вооруженных сил Украины "Шершень" успешно атаковали российских солдат на передовой с помощью дрона. Они опубликовали видеозапись налета на своем Telegram-канале.

Разведчики запустили беспилотник над полем боя и заметили солдата ВС РФ, одиноко сидящего на развилке в траншее. Оператор прицелился и метко сбросил гранату, использовав механизм подсветки БПЛА. Боеприпас попал прямо в оккупанта (в область правого плеча) и взорвался.

Судя по ролику, удар с воздуха стал для российского военного роковым — он упал на спину и больше не шевелился. Примечательно, что после этого из тупика окопа выбежал другой солдат, которого было не видно из-за дерева. Он даже не попытался помочь раненному товарищу и пустился наутек.

"Прямое попадание от "шершней". Ну, и традиционная рубрика: "русские своих не бросают", — подписали ролик украинские военные.

В одной из публикаций представители "Шершня" сообщили, что подразделение занимается аэроразведкой, корректированием артиллерии и сопровождением других групп ВСУ во время выполнения боевых задач. Таким образом дроны помогают военным получать актуальную информацию о ситуации на поле боя, которая является залогом успеха на войне. На канале "Шершня" также упоминается, что подразделение работает на Бахмутском направлении.

Ранее писали, ВСУ показали, как боевой дрон уничтожил пятерых оккупантов. БПЛА забросал противников в окопах гранатами, несмотря на все их попытки скрыться от угрозы с воздуха.

Писали также, как дроны-камикадзе ВСУ уничтожают российскую технику стоимостью миллионы долларов. По словам волонтеров, небольшие летательные аппараты, оснащенные камерой и взрывчаткой обходятся примерно в $400. Один из таких сумел остановить российский танк, который пытался прорваться к позициям ВСУ в Запорожской области.