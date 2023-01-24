Боевой дрон ВСУ уничтожил пятерых россиян на передовой: забросал гранатами (видео)

Оккупанты пытались спрятаться в окопах, но не смогли избежать атаки с воздуха.

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Вооруженные силы Украины с помощью дронов и гранат ликвидировали пятерых российских военных на передовой. Видео с меткими ударами украинских операторов опубликовал Телеграм-канал "Оперативный ВСУ".

Ролик начинается с того, что пятеро оккупантов бегут по окопу, оглядываясь, можно предположить, что они заметили беспилотник и попытались от него удрать. Затем они военные ВС РФ легли на дно, но это не спасло их от бомбардировки. Дождавшись удобного момента, оператор ВСУ сбросил ручную гранату, которая угодила прямо между двумя россиянами и взорвалась в упор, практически не оставив им шансов на выживание.

Судя по видео, после этого украинские аэроразведчики принялись охотиться за выжившими оккупантами. Одного из них граната настигла в окопе и взорвалась примерно в метре — российский солдат упал, закрыв голову рукой, и через секунду перестал шевелиться.

Следующая граната предназначалась для военного, ползущего по окопу, и взорвалась достаточно далеко, к тому же, за гораздо выше. Впрочем, солдат замер и больше не подавал признаков жизни. Пятую жертву операторы выследили уже за пределами траншеи — он пытался спрятаться под деревьями, но, вероятно, тоже погиб от гранаты, разорвавшейся совсем близко.

3 января сообщали, как дрон ВСУ выследил и забросал гранатами оккупанта, пытавшегося спрятаться. Бойцы батальона "Бердянск" 110-й бригады Территориальной обороны заметили российского солдата в руинах зданиях и сбросили на него боеприпас, однако тот пережил первый взрыв и перебежал в новое укрытие. Операторы снова нашли цель и добили еще одной гранатой.

Позже писали, как ВСУ с помощью дрона поразили других солдат ВС РФ на передовой. Им удалось точно забросить 82-мм мину в блиндаж, что не оставило оккупантам шансов на выживание.