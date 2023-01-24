Бойовий дрон ЗСУ знищив п'ятьох росіян на передовій: закидав гранатами (відео)

Окупанти намагалися сховатися в окопах, але не змогли уникнути атаки з повітря.

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Збройні Сили України за допомогою дронів та гранат ліквідували п'ятьох російських військових на передовій. Відео з влучними ударами українських операторів опублікував телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

Ролик починається з того, що п'ятеро окупантів біжать по окопу, оглядаючись, можна припустити, що вони помітили безпілотник і спробували втекти від нього. Потім військові ЗС РФ лягли на дно, але це не врятувало їх від бомбардування. Дочекавшись зручного моменту, оператор ЗСУ скинув ручну гранату, яка влучила прямо між двома росіянами та вибухнула впритул, практично не залишивши їм шансів на виживання.

Судячи з відео, після цього українські аеророзвідники почали полювати за окупантами, що вижили. Одного з них граната наздогнала в окопі і вибухнула приблизно за метр — російський солдат упав, закривши голову рукою, і за мить перестав ворушитися.

Наступна граната призначалася для військового, що повз по окопу, і вибухнула досить далеко, до того ж набагато вище. Втім, солдат завмер і більше не подавав ознак життя. П'яту жертву оператори вистежили вже за межами траншеї — він намагався сховатись під деревами, але, ймовірно, також загинув від гранати, яка розірвалася зовсім близько.

3 січня повідомляли, як дрон ЗСУ вистежив і закидав гранатами окупанта, який намагався сховатися. Бійці батальйону "Бердянськ" 110-ї бригади Територіальної оборони помітили російського солдата в руїнах будинках і скинули на нього боєприпас, проте той пережив перший вибух і перебіг у нове укриття. Оператори знову знайшли ціль та добили ще однією гранатою.

Пізніше писали, як ЗСУ за допомогою дрона вразили інших солдатів ЗС РФ на передовій. Їм вдалося точно закинути 82 мм міну в бліндаж, що не залишило окупантам шансів на виживання.