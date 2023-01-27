Дрон ЗСУ ефектно знищив російського солдата на передовій (відео)

Один із окупантів отримав пряме влучення гранатою, а другий навіть не спробував допомогти товаришу по службі.

Related video

Бійці розвідувально-ударного підрозділу Збройних сил України "Шершень" успішно атакували російських солдатів на передовій за допомогою дрону. Вони опублікували відеозапис нальоту на своєму Telegram-каналі.

Розвідники запустили безпілотник над полем бою і помітили солдата ЗС РФ, який самотньо сидить на роздоріжжі в траншеї. Оператор прицілився і влучно скинув гранату, використавши механізм підсвічування БПЛА. Боєприпас потрапив прямо в окупанта (в область правого плеча) і вибухнув.

Судячи з ролика, удар з повітря став для російського військового фатальним — він упав на спину і більше не ворушився. Примітно, що після цього з глухого кута вибіг інший солдат, якого було не видно з-за дерева. Він навіть не спробував допомогти пораненому товаришеві і кинувся навтьоки.

"Пряме влучення від "шершнів". Ну, і традиційна рубрика: "росіяни своїх не кидають", — підписали ролик українські військові.

В одній із публікацій представники "Шершня" повідомили, що підрозділ займається аеророзвідкою, коригуванням артилерії та супроводом інших груп ЗСУ під час виконання бойових завдань. Таким чином, дрони допомагають військовим отримувати актуальну інформацію про ситуацію на полі бою, яка є запорукою успіху на війні. На каналі Шершня також згадується, що підрозділ працює на Бахмутському напрямку.

Раніше писали, ЗСУ показали, як бойовий дрон знищив п'ятьох окупантів. БПЛА закидав супротивників в окопах гранатами, незважаючи на всі їхні спроби втекти від загрози з повітря.

Писали також, як дрони-камікадзе ЗСУ знищують російську техніку вартістю мільйони доларів. За словами волонтерів, невеликі літальні апарати, оснащені камерою та вибухівкою коштують приблизно $400. Один із таких зумів зупинити російський танк, який намагався прорватися до позицій ЗСУ в Запорізькій області.