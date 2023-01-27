В Україні створюють перші у світі ударні роти БПЛА, — Генштаб ЗСУ

Нові підрозділи отримають бойові дрони, термінали Starlink та інше обладнання. Але спочатку українська влада має налагодити масовий випуск літальних апаратів.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наказав створити перші у світі ударні роти безпілотних літальних апаратів. Про це 27 січня у Facebook написала пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Генерал Валерій Залужний ухвалив рішення про запуск ударних рот безпілотників на ставці Головнокомандувача. Для реалізації унікального проєкту в межах української "Армії дронів" уже створили Координаційний штаб, куди увійшли представники Міноборони, Мінцифри, Генштабу, а також інших міністерств і служб.

Щоб ударні роти БПЛА могли діяти, чиновникам необхідно провести низку реформ, а також запустити масове виробництво дронів для забезпечення української армії. Генштаб зазначає, що командування ЗСУ вже обрало професійних військовослужбовців, які очолять нові підрозділи. Кожна рота отримає безпілотники, боєприпаси для них, термінали Starlink для супутникового зв'язку й інше обладнання. Все це допоможе знищувати російську армію на фронті, а головний партнер, військова школа "Боривітер", навчатиме операторів керувати літальними апаратами.

"Робимо все, щоб забезпечити воїнів сучасними технологіями", — додала пресслужба.

Раніше ЗСУ показали, як ефектно уразили російського солдата на передовій за допомогою дрона. Оператор підрозділу "Шершень" влучно скинув гранату прямо на окупанта, ліквідувавши його в окопі.

До цього розвідники ЗСУ показали, як дрони допомагають знищувати російські війська в Луганській області. Безпілотники забезпечують огляд повітря та наводять артилерію на противника.

Фокус також склав топ 11 українських бойових дронів, які використовують ЗСУ. За 10 місяців в Україні розробили безліч моделей, здатних знищувати російську техніку та живу силу.