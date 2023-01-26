Розвідники ЗСУ показали, як знищують окупантів: їм допомагають дрони

Аеророзвідка на Луганщині забезпечує даними нашу артилерію у режимі 24/7.

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Аеророзвідники Луганського прикордонного загону успішно коригують з повітря удари нашої артилерії за цілями армії Росії, повідомляє "Суспільне Донбас". Бійці показали, як знищують окупантів за допомогою дронів.

[ + – ] Бійці аеророзвідки служать "очима" артилерії в режимі 24/7 Фото: Соцмережi

Спочатку відбувається виявлення цілі та наведення на об'єкт, після чого техніка та жива сила російських окупантів знищується. Дрони прикордонників можуть перебувати у повітрі по 40 хвилин. Потім їх замінюють на "свіжі", а ті, що відпрацювали зміну, йдуть на зарядку. Таким чином, артилеристи ЗСУ мають можливість цілодобово знищувати супротивника. Завдяки картинці з дронів вони можуть ефективно ліквідувати ворога.

[ + – ] Всі дані розвідки вирушають до штабу Фото: Соцмережi

Крім того, аеророзвідники можуть і самі бити по цілях за допомогою гармати АТ-15 "Рапіра". Це хоч і стара, але модернізована технологія, яка все ще є актуальною завдяки універсальності. 100 мм гармата може вражати різноманітні цілі за допомогою кількох типів бронебійних підкаліберних снарядів, кумулятивних снарядів та осколково-фугасних снарядів. Але якщо з'являється велика і важлива ціль, тоді аеророзвідники підключають більш потужну і далекобійну артилерію.

Усього за один політ, свідком якого стали журналісти "Суспільного", бійці аеророзвідки виявили БМП, міномети та наглядові пункти ворога. Всі ці ворожі цілі були тут же знищені.

[ + – ] Аеророзвідники Луганського прикордонного загону успішно виконують бойові завдання

Раніше Фокус писав, що добробатівці навчилися робити дешеві дрони-саморобки і за допомогою них успішно завдають ударів по ворогові.