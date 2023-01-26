Розвідники ЗСУ показали, як знищують окупантів: їм допомагають дрони
Аеророзвідка на Луганщині забезпечує даними нашу артилерію у режимі 24/7.
Аеророзвідники Луганського прикордонного загону успішно коригують з повітря удари нашої артилерії за цілями армії Росії, повідомляє "Суспільне Донбас". Бійці показали, як знищують окупантів за допомогою дронів.
Спочатку відбувається виявлення цілі та наведення на об'єкт, після чого техніка та жива сила російських окупантів знищується. Дрони прикордонників можуть перебувати у повітрі по 40 хвилин. Потім їх замінюють на "свіжі", а ті, що відпрацювали зміну, йдуть на зарядку. Таким чином, артилеристи ЗСУ мають можливість цілодобово знищувати супротивника. Завдяки картинці з дронів вони можуть ефективно ліквідувати ворога.
Крім того, аеророзвідники можуть і самі бити по цілях за допомогою гармати АТ-15 "Рапіра". Це хоч і стара, але модернізована технологія, яка все ще є актуальною завдяки універсальності. 100 мм гармата може вражати різноманітні цілі за допомогою кількох типів бронебійних підкаліберних снарядів, кумулятивних снарядів та осколково-фугасних снарядів. Але якщо з'являється велика і важлива ціль, тоді аеророзвідники підключають більш потужну і далекобійну артилерію.
Усього за один політ, свідком якого стали журналісти "Суспільного", бійці аеророзвідки виявили БМП, міномети та наглядові пункти ворога. Всі ці ворожі цілі були тут же знищені.
Раніше Фокус писав, що добробатівці навчилися робити дешеві дрони-саморобки і за допомогою них успішно завдають ударів по ворогові.