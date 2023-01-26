Разведчики ВСУ показали, как уничтожают оккупантов: им помогают дроны

Аэроразведка на Луганщине обеспечивает данными нашу артиллерию в режиме 24/7.

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Аэроразведчики Луганского пограничного отряда успешно корректируют с воздуха удары нашей артиллерии по целям армии России, сообщает "Суспільне Донбас". Бойцы показали, как уничтожают оккупантов с помощью дронов.

[ + – ] Бойцы аэроразведки служат "глазами" артилерии в режиме 24/7 Фото: Соцсети

Сначала происходит обнаружение цели и наведение на объект, после чего техника и живая сила российских оккупантов уничтожается. Дроны пограничников могут находиться в воздухе по 40 минут. Потом их заменяют на "свежие", а отработавшие смену идут на зарядку. Таким образом, артиллеристы ВСУ постоянно имеют возможность круглосуточно уничтожать противника. Благодаря картинке с дронов они могут эффективно ликвидировать врага.

[ + – ] Все данные разведки отправляются в штаб Фото: Соцсети

Кроме того, аероразведчики могут и сами бить по целям с помощью пушки АТ-15 "Рапира". Это хоть и старая, но модернизированная разработка, которая все еще актуальна благодаря универсальности. 100 мм пушка может поражать разнообразные цели с помощью несколько типов бронебойных подкалиберных снарядов, кумулятивных снарядов и осколочно-фугасных снарядов. Но если появляется большая и важная цель, то тогда аэроразведчики подключают более мощную и дальнобойную артиллерию.

Всего за один полет, свидетелем которого стали журналисты "Суспільного", бойцы аэроразведки выявили БМП, минометы и наблюдательные пункты врага. Все эти вражеские цели были тут же уничтожены.

[ + – ] Аэроразведчики Луганского пограничного отряда успешно выполняют боевые задания

Ранее Фокус писал, что добробатовцы наловчились делать дешевые дроны-самоделки и с помощью них успешно наносят удары по врагу.