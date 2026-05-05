Сочи в РФ атаковали БпЛА: в центре города слышали "громкие характерные звуки" (фото)

В российском Сочи 5 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотников. В частности в городе раздались "громкие характерные звуки".

Как сообщает мэр Сочи Андрей Прошунин на своей странице в Telegram, в городе фиксировалась атака неизвестных БпЛА, которую отражали силы ПВО. По его словам, все службы были переведены в состояние максимальной готовности, а координацию их действий осуществлял городской оперативный штаб.

Жителей и гостей курорта призвали сохранять спокойствие и строго соблюдать правила безопасности. В частности, тем, кто находился в зданиях, рекомендовали не подходить к окнам и находиться в помещениях без остекления или во внутренних комнатах. Людям на улице советовали немедленно искать укрытие в подвалах, подземных паркингах, переходах или цокольных этажах зданий.

Отдельно отмечалось, что опасно использовать автомобиль в качестве укрытия или прятаться у стен многоэтажных домов. Также жителей призвали не снимать и не распространять в соцсетях работу ПВО, полеты беспилотников, их обломки, а также действия экстренных служб.

Кроме того, в этот день местные Telegram-каналы писали о взрывах в центральной части города, которые, по их данным, были связаны с работой противовоздушной обороны. Также публиковались кадры дыма в небе.

"Громкие характерные звуки в центре Сочи — работа ПВО по БПЛА", — пишут паблики.

Взрывы в Сочи Фото: Telegram

Впоследствии, около 16:40, городские власти сообщили об отмене угрозы атаки беспилотников. В заявлении отмечалось, что опасность для жителей и гостей города-курорта отсутствует.

В то же время жителей предупредили, что обломки сбитых дронов могут оставаться опасными. В случае их обнаружения призвали не приближаться, не касаться, не снимать на мобильные устройства и сразу сообщать в экстренные службы.

Напомним, что в ночь на 5 мая по меньшей мере в 18 регионах России объявляли сирену о ракетной опасности, в частности впервые зафиксировано такое предупреждение за около 2000 километров от границы с Украиной — в Ханты-Мансийском автономном округе. В то же время в ряде аэропортов РФ вводили ограничения на полеты, а украинская сторона официально эти сообщения не комментировала.

Также Фокус писал, что в этот же день в Чебоксарах было поражено предприятие, которое производит навигационные модули для российских ракет и беспилотников — АО ВНИИР-Прогресс, после чего на объекте вспыхнул пожар и фиксировались повторные взрывы. Местные жители сообщали о звуках грохота, пролете дронов и работе экстренных служб, тогда как официальные структуры РФ подтвердили лишь сам факт атаки.