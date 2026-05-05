Сочі в РФ атакували БпЛА: у центрі міста чули "гучні характерні звуки" (фото)

У російському Сочі 5 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників. Зокрема у місті пролунали "гучні характерні звуки".

Як повідомляє мер Сочі Андрій Прошунін на своїй сторінці в Telegram, у місті фіксувалася атака невідомих БпЛА , яку відбивали сили ППО. За його словами, всі служби були переведені у стан максимальної готовності, а координацію їхніх дій здійснював міський оперативний штаб.

Мешканців та гостей курорту закликали зберігати спокій і суворо дотримуватися правил безпеки. Зокрема, тим, хто перебував у будівлях, рекомендували не підходити до вікон та перебувати в приміщеннях без скління або у внутрішніх кімнатах. Людям на вулиці радили негайно шукати укриття у підвалах, підземних паркінгах, переходах або цокольних поверхах будівель.

Окремо наголошувалося, що небезпечно використовувати автомобіль як укриття або ховатися біля стін багатоповерхових будинків. Також жителів закликали не знімати та не поширювати в соцмережах роботу ППО, польоти безпілотників, їхні уламки, а також дії екстрених служб.

Крім того, цього дня місцеві Telegram-канали писали про вибухи в центральній частині міста, які, за їхніми даними, були пов’язані з роботою протиповітряної оборони. Також публікувалися кадри диму в небі.

"Гучні характерні звуки в центрі Сочі — робота ППО по БПЛА", — пишуть пабліки.

Вибухи в Сочі Фото: Telegram

Згодом, близько 16:40, міська влада повідомила про скасування загрози атаки безпілотників. У заяві зазначалося, що небезпека для жителів і гостей міста-курорту відсутня.

Водночас мешканців попередили, що уламки збитих дронів можуть залишатися небезпечними. У разі їх виявлення закликали не наближатися, не торкатися, не знімати на мобільні пристрої та одразу повідомляти екстрені служби.

Нагадаємо, що у ніч на 5 травня щонайменше в 18 регіонах Росії оголошували сирену про ракетну небезпеку, зокрема вперше зафіксовано таке попередження за близько 2000 кілометрів від кордону з Україною — у Ханти-Мансійському автономному окрузі. Водночас у низці аеропортів РФ запроваджували обмеження на польоти, а українська сторона офіційно ці повідомлення не коментувала.

Також Фокус писав, що цього ж дня у Чебоксарах було уражено підприємство, яке виробляє навігаційні модулі для російських ракет і безпілотників — АТ ВНДІР-Прогрес, після чого на об’єкті спалахнула пожежа та фіксувалися повторні вибухи. Місцеві жителі повідомляли про звуки гуркоту, проліт дронів і роботу екстрених служб, тоді як офіційні структури РФ підтвердили лише сам факт атаки.