Парад в Москве пройдет в окружении ПВО: в ряде других городов РФ празднования отменили

Известно, что сам парад на 9 мая в Москве существенно урезали, репетиции проводят не на Красной площади, выезда техники не будет, а также отключат интернет. Также стали массово отменять парады в других регионах, как и запуск салютов.

9 мая в России всегда отмечали с большой помпой, устраивая парады, салюты и концерты как в Москве, так и других городах. Но в 2026 году эти планы существенно изменились. Фокус собрал все, что известно.

Репетиция парада в Москве была сорвана

28 апреля Минобороны России объявило, что парад на Красной площади пройдет без военной техники. Причиной ведомство назвало текущую оперативную обстановку. В Кремле меры безопасности объяснили "террористической угрозой". При этом утверждалось, что авиация на параде будет, но 6 мая начали уклончиво заявлять, что погода якобы будет нелетной, так что воздушного шоу может и не быть. Стоит отметить, что ранее над Москвой буквально "разгоняли тучи" для того, чтобы обеспечить ясную погоду. Обычно это делали заранее, за 150 км до российской столицы, распыляя специальные реагенты над облаками. Для разгона облаков активно используются йодистое серебро, кристаллы парения жидкого азота, сухой лед и другие компоненты. Это дорогая операция, которая, например, 10 лет назад, стоила россиянам более 85 миллионов рублей.

Відео дня

Telegram-канал "Досье. Секретный контур" сообщил, что репетиции парада проводят на полигоне в Алабино в Подмосковье, где создана точная копия Красной площади с необходимой разметкой. А в Москве показывают ограниченные кадры для публичной демонстрации.

Репетиции прошли без размаха Фото: MSK1

"Выбор очевиден - военнослужащие могут проводить полномасштабную подготовку в условиях максимальной безопасности. Полигон надежно защищен плотным кольцом ПВО и средствами РЭБ, что исключает любые неприятные "сюрпризы", - сказано в сообщении.

А те кадры с ночных репетиций в центре Москвы, на которых запечатлено несколько десятков военнослужащих, были сняты и опубликованы с конкретной целью - показать, что подготовка идет по графику и внешние угрозы на нее не влияют. Таким образом, пока на Красной площади создают нужный информационный фон, в Подмосковье без рисков оттачивают проход основных колонн.

Парад в Москве будет урезан Фото: MSK1

В Москве также ожидаются ограничения мобильного интернета 7 и 9 мая, никого не будут пускать в Кремль и на Красную площадь, которая уже закрыта.

В Санкт-Петербурге, где тоже обычно устраивали большой парад с гостями и салютом, также будет урезанная версия. По данным "Фонтанки", парад на 9 Мая в данный момент запланирован без прохода военной техники. Из деталей — не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым.

Репетиция парада в Питере Фото: Фонтанка

Непосредственно участвовать в параде будут курсанты военных вузов, но не предполагается участие нахимовцев, суворовцев, кадетов. Вместо трех трибун на Дворцовой площади будет одна на 300 человек. И кого на него посадят, кроме ветеранов так называемой "СВО", неизвестно.

Дочь ветерана-блокадницы, с которой пообщались журналисты, также не смогла ничего конкретного сообщить за 10 дней до парада: "Пока ничего не известно. Как Москва решит. Нам ничего конкретного не говорили". При этом салют якобы будет.

9 мая в России – где отменили парады и где они состоятся

Парады будут, как стало ясно из сообщений росСМИ, в городах подальше от границы с Украиной: в Новосибирске, Казани, Ставрополе, Перми, Сыктывкаре, Йошкар-Оле, Екатеринбурге (без техники и всего 30 минут), Калининграде, Туле, Владивостоке, Якутске и ряде других городов.

Во многих городах РФ парады отменили вовсе, или проведут в урезанном формате Фото: Фонтанка

От проведения парада Победы отказались власти Нижнего Новгорода, Чувашской Республики, Саратовской и Курской областей. В Белгородской области празднования пройдут в ограниченном формате и без салюта.

В Брянской области 9 Мая отметят с "учетом требований обеспечения безопасности населения" и тоже без салюта. В Самаре парад Победы был запланирован, но в конце апреля власти распорядились демонтировать на главной площади трибуны, возведенные к параду.

Парад отменили в Краснодаре. Решение по проведению парада Победы в городе-герое Новороссийске примут ближе к памятной дате, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. В случае положительного ответа его могут провести в онлайн-формате, сообщил глава муниципалитета Андрей Кравченко.

В Ростове-на-Дону запланированы тематические мероприятия, решение о проведении парада Победы остается за Минобороны.

В Воронеже отменили парад о чем сообщил канал губернатора региона Александра Гусева 4 апреля: "В этом году мы должны усилить меры безопасности и отказаться от проведения парада", сославшись на "повышение террористической активности в российском тылу".

В правительстве региона помимо этого приняли решение отказаться от проведения салюта 9 Мая и провести акцию "Бессмертный полк" онлайн.

Парад Победы на 9 Мая также отменили в Великом Новгороде и в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее вокруг Москвы создали "кольцо страха" и стянули не только ПВО из других городов, но и установки "Панцирь-С1".

Ранее Фокус писал, как в Москве паникуют, но продолжают готовиться к параду.