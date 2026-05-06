Парад у Москві пройде в оточенні ППО: у низці інших міст РФ святкування скасували

Відомо, що сам парад на 9 травня в Москві істотно урізали, репетиції проводять не на Красній площі, виїзду техніки не буде, а також відключать інтернет. Також стали масово скасовувати паради в інших регіонах, як і запуск салютів.

9 травня в Росії завжди відзначали з великою помпою, влаштовуючи паради, салюти і концерти як у Москві, так і в інших містах. Але 2026 року ці плани істотно змінилися. Фокус зібрав усе, що відомо.

Репетицію параду в Москві було зірвано

28 квітня Міноборони Росії оголосило, що парад на Красній площі пройде без військової техніки. Причиною відомство назвало поточну оперативну обстановку. У Кремлі заходи безпеки пояснили "терористичною загрозою". Водночас стверджувалося, що авіація на параді буде, але 6 травня почали ухильно заявляти, що погода нібито буде нельотною, тож повітряного шоу може і не бути. Варто зазначити, що раніше над Москвою буквально "розганяли хмари" для того, щоб забезпечити ясну погоду. Зазвичай це робили заздалегідь, за 150 км до російської столиці, розпорошуючи спеціальні реагенти над хмарами. Для розгону хмар активно використовуються йодисте срібло, кристали паріння рідкого азоту, сухий лід та інші компоненти. Це дорога операція, яка, наприклад, 10 років тому, коштувала росіянам понад 85 мільйонів рублів.

Telegram-канал "Досьє. Секретный контур" повідомив, що репетиції параду проводять на полігоні в Алабіно в Підмосков'ї, де створено точну копію Червоної площі з необхідною розміткою. А в Москві показують обмежені кадри для публічної демонстрації.

Репетиції пройшли без розмаху Фото: MSK1

"Вибір очевидний — військовослужбовці можуть проводити повномасштабну підготовку в умовах максимальної безпеки. Полігон надійно захищений щільним кільцем ППО і засобами РЕБ, що унеможливлює будь-які неприємні "сюрпризи", — сказано в повідомленні.

А ті кадри з нічних репетицій у центрі Москви, на яких зафіксовано кілька десятків військовослужбовців, були зняті й опубліковані з конкретною метою — показати, що підготовка йде за графіком і зовнішні загрози на неї не впливають. Таким чином, поки на Красній площі створюють потрібний інформаційний фон, у Підмосков'ї без ризиків відточують прохід основних колон.

Парад у Москві буде урізаний Фото: MSK1

У Москві також очікуються обмеження мобільного інтернету 7 і 9 травня, нікого не пускатимуть у Кремль і на Червону площу, яка вже закрита.

У Санкт-Петербурзі, де теж зазвичай влаштовували великий парад із гостями і салютом, також буде урізана версія. За даними "Фонтанки", парад на 9 Травня наразі заплановано без проходу військової техніки. З деталей — не буде навіть відновленого танка Т-34, який в останні роки зазвичай випускали першим.

Репетиція параду в Пітері Фото: Фонтанка

Безпосередньо брати участь у параді будуть курсанти військових вишів, але не передбачається участь нахімовців, суворовців, кадетів. Замість трьох трибун на Палацовій площі буде одна на 300 осіб. І кого на нього посадять, крім ветеранів так званої "СВО", невідомо.

Дочка ветерана-блокадниці, з якою поспілкувалися журналісти, також не змогла нічого конкретного повідомити за 10 днів до параду: "Поки нічого не відомо. Як Москва вирішить. Нам нічого конкретного не говорили". При цьому салют нібито буде.

9 травня в Росії — де скасували паради і де вони відбудуться

Паради будуть, як стало зрозуміло з повідомлень росЗМІ, у містах подалі від кордону з Україною: у Новосибірську, Казані, Ставрополі, Пермі, Сиктивкарі, Йошкар-Олі, Єкатеринбурзі (без техніки та лише 30 хвилин), Калінінграді, Тулі, Владивостоці, Якутську та низці інших міст.

У багатьох містах РФ паради скасували зовсім, або проведуть в урізаному форматі Фото: Фонтанка

Від проведення параду Перемоги відмовилася влада Нижнього Новгорода, Чуваської Республіки, Саратовської та Курської областей. У Бєлгородській області святкування пройдуть в обмеженому форматі та без салюту.

У Брянській області 9 Травня відзначать з "урахуванням вимог забезпечення безпеки населення" і теж без салюту. У Самарі парад Перемоги був запланований, але наприкінці квітня влада розпорядилася демонтувати на головній площі трибуни, зведені до параду.

Парад скасували в Краснодарі. Рішення щодо проведення параду Перемоги в місті-герої Новоросійську ухвалять ближче до пам'ятної дати, заявив губернатор Веніамін Кондратьєв. У разі позитивної відповіді його можуть провести в онлайн-форматі, повідомив глава муніципалітету Андрій Кравченко.

У Ростові-на-Дону заплановані тематичні заходи, рішення про проведення параду Перемоги залишається за Міноборони.

У Воронежі скасували парад, про що повідомив канал губернатора регіону Олександра Гусєва 4 квітня: "Цьогоріч ми маємо посилити заходи безпеки і відмовитися від проведення параду", пославшись на "підвищення терористичної активності в російському тилу".

В уряді регіону крім цього ухвалили рішення відмовитися від проведення салюту 9 Травня і провести акцію "Безсмертний полк" онлайн.

Парад Перемоги на 9 Травня також скасували у Великому Новгороді та в окупованому Криму.

