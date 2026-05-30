Безпілотники атакували нафтобази у Краснодарському краю РФ і в окупованому Криму, — соцмережі (фото, відео)

У ніч на 30 травня повітряну тривогу оголосили у низці російських регіонів та окупованих районах на тлі загрози безпілотників. У мережі пишуть, що дрони атакували зокрема окупований Крим та Краснодарський край РФ.

У Краснодарському краю під атакою безпілотників цієї ночі могла опинитися нафтобаза. Про це повідомляють OSINT-канали з посиланням на інформацію очевидців.

"Армавір, Краснодарський край. Атаковано нафтобазу ТОВ "Південна нафтова компанія", — пишуть аналітики.

Тим часом мешканці поскаржилися, що вибухи лунали такої сили, що у будинках попадала штукатурка.

Варто зазначити, що офіційної інформації щодо атаки на нафтобазу в російському Армавірі на момент публікації не надходило. Російська влада нічого не заявляла про наслідки нічного обстрілу, однак у регіоні ще пізно увечері 29 травня була оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.

Атака на окупований Крим

Також у ніч на 30 травня повітряну тривогу через загрозу БпЛА оголошували у тимчасово окупованому Криму. Місцевий Telegram-канал "Крымский ветер" писав про вибухи у Севастополі та Феодосії. Очевидці повідомляли, що у Феодосії сталося влучання БпЛА по місцевій нафтобазі.

Згодом ці дані також оприлюднили OSINT-канали, показавши фотографію з наслідками ймовірної атаки. На кадрах видно яскраву заграву у небі.

Наслідки атаки на Феодосію у ніч на 30 травня

Інформація щодо удару по нафтобазі у Феодосії також потребує офіційного підтвердження.

Нагадаємо, 29 травня на Ямалі та Уралі РФ за 2500 кілометрів від кордону з Україною вперше оголосили повітряну тривогу.

Також у ніч на 29 травня російський Ярославль атакували дрони: під ударом опинився великий НПЗ.