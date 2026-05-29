Десятки вибухів пролунали у російському Волгограді: дрони атакували великий НПЗ (відео)

У ніч на 29 травня у російському місті Волгоград прогриміло щонайменше 20 вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Росіяни скаржаться, що від вибухів в автомобілів спрацьовувала сигналізація.

Після низки ударів у Волгограді здійнялася сильна пожежа у районі промислової зони. OSINT-аналітики повідомляють, що під атакою безпілотників опинився місцевий нафтопереробний завод (НПЗ).

"Волгоград. Ймовірно, під атакою НПЗ", — пишуть оглядачі.

У мережі тим часом поширили численні кадри атаки на Волгоград. На відеороликах та на фотографіях видно заграву у небі та пожежу, що спалахнула після вибухів у місті.

Тим часом російські пабліки пишуть, що вибухів на тлі атаки було не менше 20, і вони продовжували лунати з 00:11 години. Найбільше вибухів було чутно у центральній та південній частині міста. Росіяни скаржаться на яскраві спалахи у небі, а також стверджують, що від вибухів у автомобілів почала масово спрацьовувати сигналізація.

Губернатор регіону Андрій Бочаров повідомив, що дрони нібито масовано атакують енергетичну та цивільну інфраструктуру Волгоградської області. За його словами, внаслідок атаки пошкоджений багатоквартирний житловий будинок.

"Пошкоджений багатоквартирний будинок, поранених і пожеж немає", — заявив Бочаров.

Варто зауважити, що на момент публікації офіційних підтверджень ударів по НПЗ у Волгограді не надходило.

Нагадаємо, 27 травня у Севастополі після серії вибухів спалахнув штаб ЧФ РФ: очевидці повідомили про "чорні мішки" після інциденту.

Також вранці 27 травня російські Воронеж та Таганрог атакували ракети: після вибухів у районі аеродромів здійнявся дим.