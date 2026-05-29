Десятки взрывов прогремели в российском Волгограде: дроны атаковали крупный НПЗ (видео)

В ночь на 29 мая в российском городе Волгоград прогремело не менее 20 взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. Россияне жалуются, что от взрывов у автомобилей срабатывала сигнализация.

После ряда ударов в Волгограде поднялся сильный пожар в районе промышленной зоны. OSINT-аналитики сообщают, что под атакой беспилотников оказался местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

"Волгоград. Вероятно, под атакой НПЗ", — пишут обозреватели.

В сети тем временем распространили многочисленные кадры атаки на Волгоград. На видеороликах и на фотографиях видно зарево в небе и пожар, вспыхнувший после взрывов в городе.

Между тем российские паблики пишут, что взрывов на фоне атаки было не менее 20, и они продолжали раздаваться с 00:11 часов. Больше всего взрывов было слышно в центральной и южной части города. Россияне жалуются на яркие вспышки в небе, а также утверждают, что от взрывов у автомобилей начала массово срабатывать сигнализация.

Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что дроны якобы массированно атакуют энергетическую и гражданскую инфраструктуру Волгоградской области. По его словам, в результате атаки поврежден многоквартирный жилой дом.

"Поврежден многоквартирный дом, раненых и пожаров нет", — заявил Бочаров.

Стоит заметить, что на момент публикации официальных подтверждений ударов по НПЗ в Волгограде не поступало.

Напомним, 27 мая в Севастополе после серии взрывов вспыхнул штаб ЧФ РФ: очевидцы сообщили о "черных мешках" после инцидента.

Также утром 27 мая российские Воронеж и Таганрог атаковали ракеты: после взрывов в районе аэродромов поднялся дым.