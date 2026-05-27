Под утро российские Таганрог и Воронеж могли атаковать ракеты: в районе аэродромов поднялся дым (фото)

Под утро 27 мая в российских городах Воронеж и Таганрог прогремела серия взрывов, после чего поднялся дым. В сети пишут, что города могли оказаться под ракетной атакой.

В Таганроге атака могла произойти на территорию объекта технического обслуживания и ремонта авиационной техники. Об этом сообщают OSINT-каналы, которые исследовали кадры с последствиями обстрела, распространяемые в сети.

"Таганрог, предварительно, атака и вспышка произошли на территории объекта технического обслуживания и ремонта авиационной техники", — пишут аналитики.

По данным из сети, атака на Таганрог была нанесена якобы по меньшей мере двумя ракетами. Однако официальных данных по обстрелу на момент публикации не поступало.

Российские Telegram-каналы пишут, что над Таганрогом якобы была сбита ракета. В результате "падения обломков" загорелись якобы несколько автомобилей на улицах, известно о по меньшей мере двух пострадавших.

Атака на Воронеж

Кроме Таганрога, примерно в то же время утром стало известно о взрывах и попаданиях в российском городе Воронеж. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за ракетной и дроновую опасность.

Мониторинговые каналы сообщают, что в Воронеже после взрывов также поднялся черный дым. По предварительным данным, атака могла произойти на аэродром или авиабазу Воздушно-космических сил РФ "Балтимор".

Последствия утренней атаки на российский Воронеж

Официальных данных или подтверждений атаки на объект на момент публикации не было.

Стоит напомнить, что в ночь на 27 мая в сети также сообщали о возможной очередной атаке на Туапсе, где после взрывов поднялся пожар на местной нефтебазе.

Напомним, на днях дроны также атаковали нефтетопливный терминал в Новороссийске, который является одним из крупнейших в РФ.