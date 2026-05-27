Під ранок російські Таганрог і Воронеж могли атакувати ракети: у районі аеродромів здійнявся дим (фото)

Під ранок 27 травня у російських містах Воронеж та Таганрог пролунала серія вибухів, після чого здійнявся дим. У мережі пишуть, що міста могли опинитися під ракетною атакою.

У Таганрозі атака могла відбутися на територію об'єкта технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки. Про це повідомляють OSINT-канали, які дослідили кадри з наслідками обстрілу, що поширюють у мережі.

"Таганрог, попередньо, атака та спалах відбулися на території об'єкта технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки", — пишуть аналітики.

За даними із мережі, атаку на Таганрог було завдано нібито щонайменше двома ракетами. Проте офіційних даних щодо обстрілу на момент публікації не надходило.

Російські Telegram-канали пишуть, що над Таганрогом нібито була збита ракета. У результаті "падіння уламків" загорілися нібито кілька автомобілів на вулицях, відомо про щонайменше двох постраждалих.

Атака на Воронеж

Окрім Таганрога, приблизно у той же час вранці стало відомо про вибухи та влучання у російському місті Воронеж. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу через ракетну та дронову небезпеку.

Моніторингові канали повідомляють, що у Воронежі після вибухів також здійнявся чорний дим. За попередніми даними, атака могла відбутися на аеродром або авіабазу Повітряно-космічних сил РФ "Балтимор".

Наслідки ранкової атаки на російський Воронеж

Офіційних даних чи підтверджень атаки на об'єкт на момент публікації не було.

Варто нагадати, що у ніч на 27 травня у мережі також повідомляли про можливу чергову атаку на Туапсе, де після вибухів здійнялася пожежа на місцевій нафтобазі.

Нагадаємо, днями дрони також атакували нафтопаливний термінал у Новоросійську, що є одним з найбільших у РФ.