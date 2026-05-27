Туапсе знову у вогні: після атаки дронів здійнялася пожежа на нафтобазі, — соцмережі (відео)

У ніч на 27 травня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Під ударом вкотре опинилося портове місто Туапсе.

Після серії вибухів у Туапсе фіксується пожежа на одному з об'єктів нафтопереробної галузі. Ймовірно, під ударом дронів цієї ночі могла опинитися місцева нафтобаза. Про це пишуть OSINT-аналітики.

"Туапсе 5.0, підтверджуємо пожежу на нафтобазі", — повідомляють у мережі.

Аналітики також показали кадри ймовірної атаки на місто цієї ночі. На них видно заграву у небі, а також чутно вибухи та звуки роботи сил протиповітряної оборони.

Варто зауважити, що офіційного підтвердження ураження нафтобази у Туапсе на момент публікації не надходило. Місцева влада атаки на регіон не коментувала.

Водночас пізно ввечері 26 травня голова Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко оголошував про повітряну тривогу у районі. Чиновник попереджав про загрозу атаку безпілотників для Туапсе та околиць і закликав мешканців перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, нафтопереробні потужності росіян у Туапсе вже не вперше зазнають атак безпілотників. Генштаб ЗСУ повідомляв, що у квітні удари Сил оборони по портовій інфраструктурі міста приніс РФ збитки у розмірі понад 300 мільйонів доларів.

20 травня журналісти побували у Туапсе після атак безпілотників і з'ясували, що експерти попереджають про екологічну катастрофу, а в місцевих аптеках розбирають сорбенти та респіратори. Водночас з пляжів проганяють волонтерів і забороняють знімати зруйновані атаками цистерни.

На початку травня дрони знову дісталися Туапсе, де вгатили по морському порту та місцевому нафтопереробному заводу (НПЗ), після чого на підприємстві здійнялася пожежа.