Атаки дронів на Туапсе: Генштаб назвав збитки росіян після комплексного ураження

У квітні українські військові комплексно уразили нафтопереробні потужності Росії у Туапсе.

Відтак, удари Сил оборони України по портові інфраструктурі Туапсе та Туапсинському нафтопереробному заводі (НПЗ) у минулому місяці призвели до збитків РФ на суму понад $300 млн. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Атаки дронів на Туапсе

"Підраховано, що комплексне ураження підрозділами Сил оборони України у квітні та 1 травня призвело до завдання збитків портовій інфраструктурі Туапсе та Туапсинському НПЗ на суму понад $300 млн", — йдеться у повідомленні українських військових.

Вибухи у Туапсе: що відомо

Нагадаємо, що перші удари Сил оборони по нафтовій інфраструктурі в Туапсе відбулися 16 і 20 квітня. Після цього спалахнула масштабна пожежа, яку вдалося ліквідувати лише 24 квітня.

Нові вибухи сталися в ніч проти 28 квітня. Місцеві жителі публікували відео зі спалахами над резервуарами Туапсинського НПЗ, а Генштаб ЗСУ згодом підтвердив ураження. OSINT-дослідники, проаналізувавши кадри, визначили координати чотирьох палаючих резервуарів.

Місцеві жителі скаржилися на так звані "нафтові дощі", які вкривали будинки й автомобілі, а також на екологічні наслідки — мазут забруднив узбережжя Чорного моря. У мережі люди публікували фото, відео наслідків та звинувачували місцеву владу у бездіяльності.

Також російське МОЗ заборонило пити воду у Туапсе, а потім видалило допис. Пілся того, як мер Туапсе Сергій Бойко втрутився, представництво МОЗ у Краснодарському краї видалило свій допис про "отруйну" воду у місті.

Путін про вибухи у Туапсе

Потужні атаки України на нафтопереробний завод у Туапсе спричинили пожежу та розлив нафти, і лише з третього удару примусили Кремль не мовчати, а реагувати, пояснили аналітики Інституту вивчення війни.

Пожежа у Туапсе

А влада росіського Туапсе заявила, що постраждалий від розливу нафтопродуктів пляж планують очистити до 1 червня та підготувати до туристичного сезону. Голова Туапсинського муніципального округу Краснодарського краю Сергій Бойко. За його словами, туристичний сезон у місті відбудеться, а забруднення буцімто торкнулося лише однієї ділянки узбережжя.

Крім того, губернатор назвав пожежі в Туапсе "психологічною атакою". Губернатор Краснодарського краю прокоментував ситуацію в Туапсе, заявивши, що все перебуває під контролем влади. Він стверджує, що жодних "серйозних" прильотів не було зафіксовано.