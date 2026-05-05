Атаки дронов на Туапсе: Генштаб назвал ущерб россиян после комплексного поражения

В апреле украинские военные комплексно поразили нефтеперерабатывающие мощности России в Туапсе.

Следовательно, удары Сил обороны Украины по портовой инфраструктуре Туапсе и Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в прошлом месяце привели к убыткам РФ на сумму более $300 млн. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Атаки дронов на Туапсе

"Подсчитано, что комплексное поражение подразделениями Сил обороны Украины в апреле и 1 мая привело к нанесению ущерба портовой инфраструктуре Туапсе и Туапсинскому НПЗ на сумму более $300 млн", — говорится в сообщении украинских военных.

Взрывы в Туапсе: что известно

Напомним, что первые удары Сил обороны по нефтяной инфраструктуре в Туапсе состоялись 16 и 20 апреля. После этого вспыхнул масштабный пожар, который удалось ликвидировать лишь 24 апреля.

Новые взрывы произошли в ночь на 28 апреля. Местные жители публиковали видео со вспышками над резервуарами Туапсинского НПЗ, а Генштаб ВСУ впоследствии подтвердил поражения. OSINT-исследователи, проанализировав кадры, определили координаты четырех горящих резервуаров.

Местные жители жаловались на так называемые "нефтяные дожди", которые покрывали дома и автомобили, а также на экологические последствия — мазут загрязнил побережье Черного моря. В сети люди публиковали фото, видео последствий и обвиняли местные власти в бездействии.

Также российский Минздрав запретил пить воду в Туапсе, а затем удалил сообщение. После того, как мэр Туапсе Сергей Бойко вмешался, представительство Минздрава в Краснодарском крае удалило свое сообщение о "ядовитой" воде в городе.

Путин о взрывах в Туапсе

Мощные атаки Украины на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе вызвали пожар и разлив нефти, и только с третьего удара заставили Кремль не молчать, а реагировать, объяснили аналитики Института изучения войны.

Пожар в Туапсе

А власти российского Туапсе заявили, что пострадавший от разлива нефтепродуктов пляж планируют очистить до 1 июня и подготовить к туристическому сезону. Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко. По его словам, туристический сезон в городе состоится, а загрязнение якобы коснулось лишь одного участка побережья.

Кроме того, губернатор назвал пожары в Туапсе "психологической атакой". Губернатор Краснодарского края прокомментировал ситуацию в Туапсе, заявив, что все находится под контролем властей. Он утверждает, что никаких "серьезных" прилетов не было зафиксировано.