Экокатастрофа не повлияет на курортный сезон: в Туапсе обещают очистить пляж после разлива нефти

Власти российского Туапсе заявили, что пострадавший от разлива нефтепродуктов пляж планируют очистить до 1 июня и подготовить к туристическому сезону.

Об этом, как пишет российское издание "Коммерсант", заявил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

По его словам, туристический сезон в городе состоится, а загрязнение якобы коснулось только одного участка побережья.

"У нас береговая линия — около 90 км. То, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие", — сказал он.

Также Бойко заверил, что этот пляж "до 1 июня приведут в порядок", и туристы смогут им пользоваться.

Он добавил, что после разлива нефтепродуктов в городе якобы не зафиксировали "аномального всплеска обращений в скорую и больницы".

В то же время, по его словам, спецслужбы сообщают о "западных телекомпаниях и блогерах", которые якобы распространяют ложную информацию о ситуации в Туапсе.

Напомним, первые удары Сил обороны по нефтяной инфраструктуре в Туапсе состоялись 16 и 20 апреля. После этого вспыхнул масштабный пожар, который удалось ликвидировать лишь 24 апреля.

Также сообщалось о новых взрывах в ночь на 28 апреля. Местные жители публиковали видео со вспышками над резервуарами Туапсинского НПЗ, а Генштаб ВСУ впоследствии подтвердил поражение. OSINT-исследователи, проанализировав кадры, определили координаты четырех горящих резервуаров.

Местные жители жаловались на так называемые "нефтяные дожди", которые покрывали дома и автомобили, а также на экологические последствия — мазут загрязнил побережье Черного моря.

По оценке аналитиков Института изучения войны, удары по нефтеперерабатывающему заводу вызвали пожар и разлив нефти, а после третьей атаки Кремль был вынужден публично отреагировать.