Екокатастрофа не вплине на курортний сезон: в Туапсе обіцяють очистити пляж після розливу нафти

Влада росіського Туапсе заявила, що постраждалий від розливу нафтопродуктів пляж планують очистити до 1 червня та підготувати до туристичного сезону.

Про це, як пише російське видання «Коммерсант», заявив голова Туапсинського муніципального округу Краснодарського краю Сергій Бойко.

За його словами, туристичний сезон у місті відбудеться, а забруднення буцімто торкнулося лише однієї ділянки узбережжя.

“У нас берегова лінія — близько 90 км. Те, що сталося на одному пляжі, ніяк не вплине на інші”, — сказав він.

Також Бойко запевнив, що цей пляж “до 1 червня приведуть у порядок”, і туристи зможуть ним користуватися.

Він додав, що після розливу нафтопродуктів у місті нібито не зафіксували “аномального сплеску звернень до швидкої та лікарень”.

Водночас, за його словами, спецслужби повідомляють про “західні телекомпанії та блогерів”, які нібито поширюють неправдиву інформацію про ситуацію в Туапсе.

Нагадаємо, перші удари Сил оборони по нафтовій інфраструктурі в Туапсе відбулися 16 і 20 квітня. Після цього спалахнула масштабна пожежа, яку вдалося ліквідувати лише 24 квітня.

Також повідомлялося про нові вибухи в ніч проти 28 квітня. Місцеві жителі публікували відео зі спалахами над резервуарами Туапсинського НПЗ, а Генштаб ЗСУ згодом підтвердив ураження. OSINT-дослідники, проаналізувавши кадри, визначили координати чотирьох палаючих резервуарів.

Місцеві жителі скаржилися на так звані “нафтові дощі”, які вкривали будинки й автомобілі, а також на екологічні наслідки — мазут забруднив узбережжя Чорного моря.

За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни, удари по нафтопереробному заводу спричинили пожежу та розлив нафти, а після третьої атаки Кремль був змушений публічно відреагувати.