Скрывают последствия: российский Минздрав запретил пить воду в Туапсе, а потом удалил сообщение (фото)

После того, как мэр Туапсе Сергей Бойко вмешался, представительство Минздрава в Краснодарском крае удалило свое сообщение о "ядовитой" воде в городе

Представительство Минздрава России в Краснодарском крае опубликовало пост в своем Телеграм-канале, где в связи с режимом чрезвычайной ситуации объявило о введении ограничений на употребление сырой воды. Но сообщении пришлось удалить из-за вмешательства мэрии города. Об этом сообщает агентство "Астра"

"Категорически запрещено использовать для питья и приготовления пищи воду из водопроводного крана, источников и ключей, уличных колонок", — говорилось в сообщении ведомства.

После этого мэр Туапсе Сергей Бойко заявил, что якобы "в сети начала распространяться информация, что пить воду из-под крана в Туапсе якобы нельзя". А это, как он заявил, "недоразумение".

"Непонимание могло возникнуть из-за того, что на емкостях, которые расставлены в микрорайонах Грознефть, Звездный и в селе Кроянском есть памятка, что эту воду желательно кипятить перед употреблением", — пытался оправдаться мэр города.

В Туапсе запретили пить воду из кранов

Сразу после этого пост Минздрава Краснодарского края был удален.

Пожар в Туапсе: что известно

Напомним, что первые атаки Сил обороны на нефтяную инфраструктуру в Туапсе состоялись 16 и 20 апреля. После ударов начался масштабный пожар, который едва потушили до 24 апреля.

Также, Фокус писал о новых взрывах в Туапсе, которые произошли в ночь с 27 на 28 апреля. Местные жители опубликовали серию видео со вспышками над резервуарным парком Туапсинского НПЗ, а днем Генштаб ВСУ подтвердил поражение. OSINTеры проанализировали кадры с места событий и установили координаты четырех горящих резервуаров.

При этом россияне жаловались на "нефтяные дожди", которые покрывали машины и дома, и на экологическое бедствие, которое превратило черноморские пляжи в загрязненную мазутом территорию.

Также атаки Украины на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе вызвали пожар и разлив нефти, и только с третьего удара заставили Кремль не молчать, а реагировать, объяснили аналитики Института изучения войны.