Приховують наслідки: російське МОЗ заборонило пити воду у Туапсе, а потім видалило допис (фото)

Пілся того, як мер Туапсе Сергій Бойко втрутився, представництво МОЗ у Краснодарському краї видалило свій допис про "отруйну" воду у місті

Представництво МОЗ Росії у Краснодарському краї опублікувало пост у своєму Телеграм-каналі, де у зв'язку з режимом надзвичайної ситуації оголосило про введення обмежень на вживання сирої води. Але повідомленні довелося видалити через втурчання мерії міста. Про це повідомляє агенція "Астра"

"Категорично заборонено використовувати для пиття та приготування їжі воду з водопровідного крану, джерел та ключів, вуличних колонок", — йшлося в повідомленні відомства.

Після цього мер Туапсе Сергій Бойко заявив, що нібито "в мережі почала поширюватися інформація, що пити воду з-під крана в Туапсі нібито не можна". А це, як він заявив, "непорозуміння".

Відео дня

"Нерозуміння могло виникнути через те, що на ємностях, які розставлені в мікрорайонах Грознефть, Зоряний і в селі Кроянському є пам'ятка, що цю воду бажано кип'ятити перед вживанням", — намагався виправдатися мер міста.

У Туапсе забронили пити воду з кранів Фото: Скріншот

Відразу після цього пост МОЗ Краснодарського краю було видалено.

Пожежа у Туапсе: що відомо

Нагадаємо, що перші атаки Сил оборони на нафтову інфраструктуру у Туапсе відбулись 16 та 20 квітня. Після ударів почалась масштабна пожежа, яку ледь загасили до 24 квітня.

Також, Фокус писав про нові вибухи в Туапсе, які стались в ніч з 27 на 28 квітня. Місцеві жителі опублікували серію відео зі спалахами над резервуарним парком Туапсинського НПЗ, а вдень Генштаб ЗСУ підтвердив ураження. OSINTери проаналізували кадри з місця подій та встановили координати чотирьох палаючих резервуарів.

При цьому росіяни скаржились на "нафтові дощі", які вкривали машини та будинки, і на екологічне лихо, яке перетворило чорноморські пляжі у забруднену мазутом територію.

Також атаки України на нафтопереробний завод у Туапсе спричинили пожежу та розлив нафти, і лише з третього удару примусили Кремль не мовчати, а реагувати, пояснили аналітики Інституту вивчення війни.