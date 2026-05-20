Погрожують відправити в окоп за паніку: журналісти побували в Туапсе, де йдуть нафтові дощі

У місті Краснодарського краю експерти заявляють про екологічну катастрофу, в аптеках розмітають сорбенти і респіратори, але водночас із пляжів прогнали волонтерів і забороняють знімати зруйновані цистерни місцевого НПЗ.

Журналісти російського ЗМІ "Кедр. Медіа" побували в російському місті Туапсе, де влада намагається приховати масштаби руйнувань і проблем після атаки дронів 16 і 20 квітня.

"Після атак безпілотників резервуари нафтосховища нагадують розкриті й обпалені консервні банки. У районі торгового центру "Красная площадь", де розташована інфраструктура та офіс "Роснефти", підошви черевиків липнуть до асфальту — так сильно він просочився сумішшю сажі та нафти", — зазначають репортери.

Вони стають свідками того, як четверо молодих людей роблять фото резервуарів, а потім спішно їдуть на авто. І за хвилину стає зрозуміло чому: на це ж місце приїжджає поліція і намагається вирахувати, хто робив знімки.

"Раніше їхали милуватися природою, а тепер ось такі в нас визначні пам'ятки", — повідомляє один із місцевих, який скаржиться на запах гару, головний біль і на те, як відмивав машину після нафтового дощу.

При цьому Росспоживнагляд запевняє, що здоров'ю жителів нічого не загрожує.

Перший удар БПЛА стався 16 квітня — загорівся морський термінал "Роснефти", який вдалося загасити лише 19 квітня.

20 квітня термінал загорівся знову через атаку БПЛА. 22 квітня через змішування продуктів горіння з опадами в центрі Туапсе випав чорний дощ.

Пожежу на терміналі вдалося загасити лише 24 числа. Того ж дня через рясні опади і підйом води в річці Туапсе стався перелив нафтопродуктів через бонові загородження — вони потрапили в Чорне море. Велика частина забруднення пішла в бік Геленджика.

У ніч із 27 на 28 квітня через масований обстріл загорівся нафтопереробний завод "Роснефти" — вогонь ліквідували на третю добу.

Рано вранці 1 травня морський термінал "Роснефти" знову загорівся після атаки БПЛА. Пожежу загасили 2 травня.

Атаки на НПЗ "Роснефти" в Туапсе — влада воліє все приховувати

Послідовні атаки на Туапсе показали, що до такого місцева влада не готова абсолютно: у відкритому доступі немає навіть списку бомбосховищ. А після атак масштаб руйнувань безуспішно намагалися приховати. При цьому частина жителів виїхала, або відправила з міста дітей.

"Багато людей, які намагаються взагалі не виходити з дому без нагальної потреби, зокрема й наша сім'я. Діватися нам нікуди: якби була можливість, виїхали б, щоб не дихати токсинами... Вікна тримаємо зачиненими, з дому виходжу тільки я або чоловік — і тільки за крайньої потреби. Діти і мама не були на вулиці з 16-го числа. У мене з'явилося першіння в горлі та кашель. Кілька разів мало не непритомніла", — заявили місцеві мешканки.

Пожежа в Туапсе після чергової атаки дронів

Фармацевти розповіли, що в аптеках зникли сорбенти та краплі від кон'юнктивіту.

Водночас журналісти зазначають, що в Туапсе "люди не говорять одне з одним, не відгукуються на запитання, не діляться думками, відвертаються, замовкають, оглядають з ніг до голови, вдивляються в обличчя, шукають каверзи".

У соцмережах розлетілося відео, де місцевий житель нападе на волонтерів, які прийшли на узбережжя забрати забруднених нафтопродуктами котів. Журналісти також ледь не постраждали. У поліції Туапсе їм сказали, що "пишаються" такою активною позицією місцевих жителів.

"Через інтерес до теми невідомі в цивільному пригрозили здати спочатку в поліцію, а потім — дати в руки автомат і відправити в штурм на СВО", — пише кореспондент "Осторожно.медиа" Антон Воронов. А спецкор "Коммерсанта" Олександр Черних зустрівся з роздратуванням чиновників: "Дехто з них спробував нам 'роз'яснити, в якому ракурсі треба писати про те, що відбувається".

Тепер у місті оглядають автомобілі, а найближчі до інфраструктури "Роснефти" райони були оточені поліцією. Через гучномовці населення сповіщали про штраф у 500 тисяч рублів для тих, кого спіймають за зйомкою наслідків.

Атаки на Туапсе — жителі вважають себе жертвами

"Ми думали, що після цих подій люди зрозуміють, що військові дії це погано. Задумаються про причини прильотів БПЛА. Але цього не сталося. Усе зупинилося на риториці "ми жертви". Це позиція і більшості місцевих, і тієї ж "Роснефти", — розповів волонтер з Анапи, який приїхав на прибирання туапсинських пляжів.

Пляжі залиті нафтопродуктами, які потрапили з річки, коли не витримали бонові огорожі. Більша частина забруднення пішла до Геленджика, інша — у бік Сочі. Галькові пляжі вкриті чорними плямами. Але що саме вилилося в річку і море з резервуарів "Роснефти" — невідомо. А в компанії нічого не говорять.

Пляжі в Туапсе вкриті нафтопродуктами

При цьому екологи тверезо міркують, що ситуація в Туапсе може повторитися на будь-якому російському НПЗ.

"Після ударів по російських нафтобазах і НПЗ у 2022-2024 роках усі ємності для нафтопродуктів покрили сіткою. До 2026-го з'явилися дрони і ракети з потужною бойовою частиною, здатною пробивати і сітку, і стінку ємності — причому так, що за хвилини витечуть сотні тонн пального, — пояснює вчений Ігор Шкрадюк. — З минулого року дрони можуть завдавати ударів по нафтосховищах аж до Уралу і робити це по кілька разів на тиждень. Тому населенню Росії слід і далі чекати нафтових дощів".

При цьому мер Туапсе Сергій Бойко запевняє, що курортний сезон у місті відбудеться і до 1 червня узбережжя буде очищено. А в місті рекламують морські прогулянки серед нафтових плям.

Нагадаємо, Фокус писав про нові вибухи в Туапсе, які сталися в ніч з 27 на 28 квітня. Місцеві жителі опублікували серію відео зі спалахами над резервуарним парком Туапсинського НПЗ, а вдень Генштаб ЗСУ підтвердив поразку. OSINTери проаналізували кадри з місця подій і встановили координати чотирьох палаючих резервуарів.

При цьому росіяни скаржилися на "нафтові дощі", які вкривали машини і будинки, і на екологічне лихо, яке перетворило чорноморські пляжі на забруднену мазутом територію.

Також атаки України на нафтопереробний завод у Туапсе спричинили пожежу і розлив нафти, і тільки з третього удару змусили Кремль не мовчати, а реагувати, пояснили аналітики Інституту вивчення війни.