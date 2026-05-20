Грозят отправить в окоп за панику: журналисты побывали в Туапсе, где идут нефтяные дожди

В городе Краснодарского края эксперты заявляют о экологической катастрофе, в аптеках разметают сорбенты и респираторы, но при этом с пляжей прогнали волонтеров и запрещают снимать разрушенные цистерны местного НПЗ.

Журналисты российского СМИ "Кедр. Медиа" побывали в российском городе Туапсе, где власти пытаются скрыть масштабы разрушений и проблем после атаки дронов 16 и 20 апреля.

"После атак беспилотников резервуары нефтехранилища напоминают вскрытые и обожженные консервные банки. В районе торгового центра "Красная площадь", где расположена инфраструктура и офис "Роснефти", подошвы ботинок липнут к асфальту — так сильно он пропитался смесью сажи и нефти", — отмечают репортеры.

Они становятся свидетелями того, как четверо молодых людей делают фото резервуаров, а потом спешно уезжают на авто. И через минуту становится ясно почему: на это же место приезжает полиция и пытается вычислить, кто делал снимки.

"Раньше ехали любоваться природой, а теперь вот такие у нас достопримечательности", — сообщает один из местных, который жалуется на запах гари, головную боль и на то, как отмывал машину после нефтяного дождя.

При этом Роспотребнадзор уверяет, что здоровью жителей ничего не угрожает.

Первый удар БПЛА произошел 16 апреля — загорелся морской терминал "Роснефти", который удалось потушить лишь 19 апреля.

20 апреля терминал загорелся вновь из-за атаки БПЛА. 22 апреля из-за смешивания продуктов горения с осадками в центре Туапсе выпал черный дождь.

Пожар на терминале удалось потушить лишь 24 числа. В тот же день из-за обильных осадков и подъема воды в реке Туапсе произошел перелив нефтепродуктов через боновые заграждения — они попали в Черное море. Большая часть загрязнения ушла в сторону Геленджика.

В ночь с 27 на 28 апреля из-за массированного обстрела загорелся нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" — огонь ликвидировали на третьи сутки.

Ранним утром 1 мая морской терминал "Роснефти" вновь загорелся после атаки БПЛА. Пожар потушили 2 мая.

Атаки на НПЗ "Роснефти" в Туапсе — власти предпочитают все скрывать

Последовательные атаки на Туапсе показали, что к такому местные власти не готовы абсолютно: в открытом доступе нет даже списка бомбоубежищ. А после атак масштаб разрушений безуспешно пытались скрыть. При этом часть жителей уехала, или отправила из города детей.

"Много людей, которые стараются вообще не выходить из дома без необходимости, в том числе и наша семья. Деваться нам некуда: если бы была возможность, уехали бы, чтобы не дышать токсинами… Окна держим закрытыми, из дома выхожу только я или муж — и только в случае крайней необходимости. Дети и мама не были на улице с 16-го числа. У меня появилось першение в горле и кашель. Несколько раз чуть не падала в обморок", — заявили местные жительницы.

Пожар в Туапсе после очередной атаки дронов

Фармацевты рассказали, что в аптеках исчезли сорбенты и капли от конъюнктивита.

При этом журналисты отмечают, что в Туапсе "люди не говорят друг с другом, не откликаются на вопросы, не делятся мыслями, отворачиваются, замолкают, осматривают с ног до головы, всматриваются в лицо, ищут подвоха".

В соцсетях разлетелось видео, где местный житель нападет на волонтеров, пришедших на побережье забрать испачканных нефтепродуктами кошек. Журналисты также едва не пострадали. В полиции Туапсе им сказали, что "гордятся" такой активной позицией местных жителей.

"Из-за интереса к теме неизвестные в гражданском пригрозили сдать сначала в полицию, а потом — дать в руки автомат и отправить в штурм на СВО", — пишет корреспондент "Осторожно.медиа" Антон Воронов. А спецкор "Коммерсанта" Александр Черных встретился с раздражением чиновников: "Некоторые из них попытались нам ‘разъяснить, в каком ракурсе надо писать о происходящем".

Теперь в городе досматривают автомобили, а ближайшие к инфраструктуре "Роснефти" районы были оцеплены полицией. Через громкоговорители население оповещали о штрафе в 500 тысяч рублей для тех, кого поймают за съемкой последствий.

Атаки на Туапсе — жители считают себя жертвами

"Мы думали, что после этих событий люди поймут, что военные действия это плохо. Задумаются о причинах прилетов БПЛА. Но этого не произошло. Все остановилось на риторике "мы жертвы". Это позиция и большинства местных, и той же "Роснефти", — рассказал волонтер из Анапы, приехавший на уборку туапсинских пляжей.

Пляжи залиты нефтепродуктами, которые попали из реки, когда не выдержали боновые ограждения. Большая часть загрязнения пошла к Геленджику, другая — в сторону Сочи. Галечные пляжи покрыты черными пятнами. Но что именно вылилось в реку и море из резервуаров "Роснефти" – неизвестно. А в компании ничего не говорят.

Пляжи в Туапсе покрыты нефтепродуктами

При этом экологи здраво рассуждают, что ситуация в Туапсе может повториться на любом российском НПЗ.

"После ударов по российским нефтебазам и НПЗ в 2022–2024 годах все емкости для нефтепродуктов покрыли сеткой. К 2026-му появились дроны и ракеты с мощной боевой частью, способной пробивать и сетку, и стенку емкости — причем так, что за минуты вытекут сотни тонн горючего, — объясняет ученый Игорь Шкрадюк. — С прошлого года дроны могут наносить удары по нефтехранилищам вплоть до Урала и делать это по несколько раз в неделю. Поэтому населению России следует и дальше ждать нефтяных дождей".

При это мэр Туапсе Сергей Бойко уверяет, что курортный сезон в городе состоится и к 1 июня побережье будет очищено. А в городе рекламируют морские прогулки среди нефтяных пятен.

Напомним, Фокус писал о новых взрывах в Туапсе, которые произошли в ночь с 27 на 28 апреля. Местные жители опубликовали серию видео со вспышками над резервуарным парком Туапсинского НПЗ, а днем Генштаб ВСУ подтвердил поражение. OSINTеры проанализировали кадры с места событий и установили координаты четырех горящих резервуаров.

При этом россияне жаловались на "нефтяные дожди", которые покрывали машины и дома, и на экологическое бедствие, которое превратило черноморские пляжи в загрязненную мазутом территорию.

Также атаки Украины на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе вызвали пожар и разлив нефти, и только с третьего удара заставили Кремль не молчать, а реагировать, объяснили аналитики Института изучения войны.