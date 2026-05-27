В Севастополе после взрывов вспыхнул штаб ЧФ РФ: очевидцы сообщают о "черных мешках"

В Севастополе после ракетного удара загорелся штаб авиации Черноморского флота РФ на улице Гоголя. В здании не осталось целых окон, а после попадания во двор штаба выносили черные мешки.

Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

По данным канала, ракета попала около 05:50 утра 27 мая. Фото горящего здания опубликовали очевидцы.

Как утверждают подписчики канала, через несколько часов после удара во дворе штаба в грузовик "Урал" складывали большие черные мешки. Авторы сообщения предположили, что там могли быть вещи, документы или люди, которые находились в здании во время удара.

Штаб авиации Черноморского флота РФ в Севастополе Фото: Крымский ветер

Также отмечается, что после атаки в штабе не осталось целых окон.

Напомним, что в ночь на 27 мая в оккупированном Севастополе прогремели взрывы, после которых вспыхнул штаб морской авиации Черноморского флота РФ на улице Гоголя. Местные Telegram-каналы также сообщали о дыме возле здания Южного филиала Центробанка РФ рядом с Севастопольской бухтой.

Відео дня

После удара в район штаба стянули скорые и силовиков, а прилегающие улицы перекрыли. По словам оккупационных властей, по "административному зданию" якобы ударила ракета Storm Shadow, а над Крымом за ночь якобы сбили 14 воздушных целей.

Взрывы в Крыму — что известно о ночной атаке 27 мая

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что в ночь на 27 мая оккупированный Крым, вероятно, атаковали в две волны. Первые взрывы и стрельбу слышали примерно с 23:15 26 мая до 2 ночи 27 мая в районе мыса Фиолент, аэродромов "Саки" и "Кача".

Вторая волна атаки началась около 4-5 утра. По данным местных источников, в районе Таврической ТЭС работала ПВО, также снова было громко на мысе Фиолент. После этого прозвучали четыре взрыва в районе Севастопольской бухты, а затем дым заметили над Сапун-горой и зданием штаба авиации Черноморского флота РФ на улице Гоголя. Через несколько минут в городе перекрыли часть улиц и начали съезжаться скорые.

Объекты, о которых писали местные каналы, расположены южнее Севастопольской бухты. Расстояние между точками возможных ударов составляет около 2 км. При этом штаб авиации ЧФ РФ расположен дальше вглубь города, чем штаб Черноморского флота РФ, который атаковали ракетами Storm Shadow в сентябре 2023 года.

Утром 27 мая Минобороны РФ заявило о якобы атаке 140 украинских дронов по семи российским областям и оккупированному Крыму. В ведомстве утверждают, что все цели были "сбиты" средствами ПВО. Украинская сторона официально атаку по Крыму пока не комментировала.

Ранее также сообщалось об атаке на порт Туапсе в Краснодарском крае РФ. Местные жители публиковали видео полета дронов, после чего заявили о взрывах и пожаре в районе порта.