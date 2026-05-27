У Севастополі після вибухів спалахнув штаб ЧФ РФ: очевидці повідомляють про "чорні мішки"

У Севастополі після ракетного удару загорівся штаб авіації Чорноморського флоту РФ на вулиці Гоголя. У будівлі не залишилося цілих вікон, а після влучання у двір штабу виносили чорні мішки.

Про це повідомив Telegram-канал "Крымский ветер".

За даними каналу, ракета влучила близько 05:50 ранку 27 травня. Фото палаючої будівлі опублікували очевидці.

Як стверджують підписники каналу, через кілька годин після удару у дворі штабу до вантажівки “Урал” складали великі чорні мішки. Автори повідомлення припустили, що там могли бути речі, документи або люди, які перебували в будівлі під час удару.

Штаб авіації Чорноморського флоту РФ у Севастополі Фото: Крымский ветер

Також зазначається, що після атаки у штабі не залишилося цілих вікон.

Нагадаємо, що у ніч на 27 травня в окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких спалахнув штаб морської авіації Чорноморського флоту РФ на вулиці Гоголя. Місцеві Telegram-канали також повідомляли про дим біля будівлі Південної філії Центробанку РФ поруч із Севастопольською бухтою.

Після удару до району штабу стягнули швидкі та силовиків, а прилеглі вулиці перекрили. За словами окупаційної влади, по “адміністративній будівлі” нібито вдарила ракета Storm Shadow, а над Кримом за ніч буцімто збили 14 повітряних цілей.

Вибухи в Криму — що відомо про нічну атаку 27 травня

Telegram-канал "Крымский ветер" повідомив, що в ніч на 27 травня окупований Крим, ймовірно, атакували у дві хвилі. Перші вибухи та стрілянину чули приблизно з 23:15 26 травня до 2 ночі 27 травня в районі мису Фіолент, аеродромів “Саки” та “Кача”.

Друга хвиля атаки почалась близько 4–5 ранку. За даними місцевих джерел, у районі Таврійської ТЕС працювала ППО, також знову було гучно на мисі Фіолент. Після цього пролунали чотири вибухи в районі Севастопольської бухти, а згодом дим помітили над Сапун-горою та будівлею штабу авіації Чорноморського флоту РФ на вулиці Гоголя. Через кілька хвилин у місті перекрили частину вулиць та почали з’їжджатися швидкі.

Об’єкти, про які писали місцеві канали, розташовані південніше Севастопольської бухти. Відстань між точками можливих ударів становить близько 2 км. При цьому штаб авіації ЧФ РФ розташований далі вглиб міста, ніж штаб Чорноморського флоту РФ, який атакували ракетами Storm Shadow у вересні 2023 року.

Вранці 27 травня Міноборони РФ заявило про нібито атаку 140 українських дронів по семи російських областях та окупованому Криму. У відомстві стверджують, що всі цілі були “збиті” засобами ППО. Українська сторона офіційно атаку по Криму поки не коментувала.

Раніше також повідомлялось про атаку на порт Туапсе у Краснодарському краї РФ. Місцеві жителі публікували відео польоту дронів, після чого заявили про вибухи та пожежу в районі порту.