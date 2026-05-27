У Севастополі Storm Shadow та дрони вдарили по штабу авіації флоту РФ: їдуть швидкі (фото)
27 травня в окупованому Севастополі здійнявся стовп диму над штабом морської авіації Чорноморського флоту Російської Федерації, розповіли у мережі. Могло статись влучання ракет Storm Shadow та дронів. Місцева влада приховує інцидент, але територію навколо вже перекрили. Які наслідки нічного нальоту на військові об'єкти РФ в Криму?
Окрім штабу авіації, у Севастополі димить над висоткою Центробанку, в яку міг влучити комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1", повідомили у каналі сил опору "Крымский ветер". Гучні звуки над містом почули близької 4 год 27 травня, а зранку з'явились фото диму над військовим об'єктом РФ.
У каналі опублікували інформацію від місцевих жителів, які розповіли, що відбувається у Севастополі та які точки горять. Серед іншого, вони підтвердили влучання на штабу ВПС флоту РФ і заявили, що з усіх районів міста з'їжджаються машини швидкої допомоги, а силовики перекрили найближчі вулиці. Також уточнюється, що осередок другої пожежі — поруч зі Севастопольською бухтою на площі Ластовій: це дах будівлі Південної філії Центробанку РФ.
Згідно з інформацією сил опору, у Севастополі могло статись три-чотири прильоти. Як заявив так званий "губернатор" Михайло Развожаєв, по "адміністративній будівлі" [штабу авіації] вдарила ракета Storm Shadow, а по банку — начебто дрони. Зі слів посадовця, в цілому за ніч над Кримом збили 14 цілей. На фото з місця подій — стовпи диму над точками влучання.
Вибухи в Криму — що сталось в ніч на 27 травня
Тим часом "Крымский ветер" навів хронологію нічного удару по окупованому Криму. З'ясувалось, що було, ймовірно, дві хвилі атаки. Спершу, близько 23:15 26 травня і до 2 год 27 травня, чули стрілянину та вибухи на мисі Фіолент, біля аеродромів "Саки" та "Кача". Після того — друга хвиля, яка почалась близько 4-5 год. Згідно з даними місцевих джерел, працювали засоби ППО у районі Таврійської ТЕС, знов було гучно на мисі Фіолент, потім пролунало чотири вибухи в Севастопольській бухті (адреса банку — вул. Дзигунського, 1), далі здійнялись стовпи диму над Сапун-горою та над будівлею штабу ВПС Чорноморського флоту РФ (адреса — вул. Гоголя, 37), за кілька хвилин — перекриття вулиць та швидкі.
На Google maps можна відшукати об'єкти, які фігурували у повідомленнях сил опору. Бачимо, що обидві точки розташовані південніше Севастопольської бухти. При цьому відстань між цілями — близько 2 км, і, до всього, штаб авіації ЧФ РФ розташований ще далі вглиб міста, ніж штаб ЧФ РФ, по якому Storm Shadow вдарили 22 вересня 2023 року.
Міноборони РФ зранку 27 травня написало про наліт 140 дронів ЗСУ, які усі були начебто збиті засобами ППО. Під удар потрапили сім російських областей і також окупований Крим. Українське командування поки не інформувало про атаку ракети чи дронів об'єкти в Криму.
