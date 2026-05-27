У Севастополі Storm Shadow та дрони вдарили по штабу авіації флоту РФ: їдуть швидкі (фото)

27 травня в окупованому Севастополі здійнявся стовп диму над штабом морської авіації Чорноморського флоту Російської Федерації, розповіли у мережі. Могло статись влучання ракет Storm Shadow та дронів. Місцева влада приховує інцидент, але територію навколо вже перекрили. Які наслідки нічного нальоту на військові об'єкти РФ в Криму?

Окрім штабу авіації, у Севастополі димить над висоткою Центробанку, в яку міг влучити комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1", повідомили у каналі сил опору "Крымский ветер". Гучні звуки над містом почули близької 4 год 27 травня, а зранку з'явились фото диму над військовим об'єктом РФ.

У каналі опублікували інформацію від місцевих жителів, які розповіли, що відбувається у Севастополі та які точки горять. Серед іншого, вони підтвердили влучання на штабу ВПС флоту РФ і заявили, що з усіх районів міста з'їжджаються машини швидкої допомоги, а силовики перекрили найближчі вулиці. Також уточнюється, що осередок другої пожежі — поруч зі Севастопольською бухтою на площі Ластовій: це дах будівлі Південної філії Центробанку РФ.

Згідно з інформацією сил опору, у Севастополі могло статись три-чотири прильоти. Як заявив так званий "губернатор" Михайло Развожаєв, по "адміністративній будівлі" [штабу авіації] вдарила ракета Storm Shadow, а по банку — начебто дрони. Зі слів посадовця, в цілому за ніч над Кримом збили 14 цілей. На фото з місця подій — стовпи диму над точками влучання.

Вибухи в Криму — стовп диму над Севастополем, ранок 27 травня Фото: Крымский ветер

Вибухи в Криму — панорама Севастополя, ранок 27 травня Фото: Крымский ветер

Вибухи в Криму — що сталось в ніч на 27 травня

Тим часом "Крымский ветер" навів хронологію нічного удару по окупованому Криму. З'ясувалось, що було, ймовірно, дві хвилі атаки. Спершу, близько 23:15 26 травня і до 2 год 27 травня, чули стрілянину та вибухи на мисі Фіолент, біля аеродромів "Саки" та "Кача". Після того — друга хвиля, яка почалась близько 4-5 год. Згідно з даними місцевих джерел, працювали засоби ППО у районі Таврійської ТЕС, знов було гучно на мисі Фіолент, потім пролунало чотири вибухи в Севастопольській бухті (адреса банку — вул. Дзигунського, 1), далі здійнялись стовпи диму над Сапун-горою та над будівлею штабу ВПС Чорноморського флоту РФ (адреса — вул. Гоголя, 37), за кілька хвилин — перекриття вулиць та швидкі.

На Google maps можна відшукати об'єкти, які фігурували у повідомленнях сил опору. Бачимо, що обидві точки розташовані південніше Севастопольської бухти. При цьому відстань між цілями — близько 2 км, і, до всього, штаб авіації ЧФ РФ розташований ще далі вглиб міста, ніж штаб ЧФ РФ, по якому Storm Shadow вдарили 22 вересня 2023 року.

Вибухи в Криму — точки влучання у Севастополі, 27 травня Фото: Google Maps

Міноборони РФ зранку 27 травня написало про наліт 140 дронів ЗСУ, які усі були начебто збиті засобами ППО. Під удар потрапили сім російських областей і також окупований Крим. Українське командування поки не інформувало про атаку ракети чи дронів об'єкти в Криму.

Зазначимо, Фокус писав про нічну атаку на порт Туапсе. У мережі з'явились кадри з польотом дронів, а потім місцеві жителі повідомили про вибухи та про пожежу, яка почалась у точці прильоту.

Нагадуємо, попередні атаки на порт Туапсе у Краснодарському краї стались на початку травня: горіли нафтові резервуари на березі Чорнового моря.