В Севастополе Storm Shadow и дроны ударили по штабу авиации флота РФ: едут скорые (фото)

27 мая в оккупированном Севастополе поднялся столб дыма над штабом морской авиации Черноморского флота Российской Федерации, рассказали в сети. Могло произойти попадание ракет Storm Shadow и дронов. Местные власти скрывают инцидент, но территорию вокруг уже перекрыли. Какие последствия ночного налета на военные объекты РФ в Крыму?

Кроме штаба авиации, в Севастополе дымит над высоткой Центробанка, в которую мог попасть комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1", сообщили в канале сил сопротивления "Крымский ветер". Громкие звуки над городом услышали около 4 часов 27 мая, а утром появились фото дыма над военным объектом РФ.

В канале опубликовали информацию от местных жителей, которые рассказали, что происходит в Севастополе и какие точки горят. Среди прочего, они подтвердили попадание на штаб ВВС флота РФ и заявили, что со всех районов города съезжаются машины скорой помощи, а силовики перекрыли ближайшие улицы. Также уточняется, что очаг второго пожара — рядом с Севастопольской бухтой на площади Ластовой: это крыша здания Южного филиала Центробанка РФ.

Согласно информации сил сопротивления, в Севастополе могло произойти три-четыре прилета. Как заявил так называемый "губернатор" Михаил Развожаев, по "административному зданию" [штабу авиации] ударила ракета Storm Shadow, а по банку — якобы дроны. По словам чиновника, в целом за ночь над Крымом сбили 20 целей. На фото с места событий — столбы дыма над точками попадания.

Взрывы в Крыму — столб дыма над Севастополем, утро 27 мая Фото: Крымский ветер

Взрывы в Крыму — панорама Севастополя, утро 27 мая Фото: Крымский ветер

Между тем "Крымский ветер" привел хронологию ночного удара по оккупированному Крыму. Выяснилось, что было, вероятно, две волны атаки. Сначала, около 23:15 26 мая и до 2 часов 27 мая, слышали стрельбу и взрывы на мысе Фиолент, возле аэродромов "Саки" и "Кача". После того — вторая волна, которая началась около 4-5 часов. Согласно данным местных источников, работали средства ПВО в районе Таврической ТЭС, снова было громко на мысе Фиолент, затем прозвучало четыре взрыва в Севастопольской бухте (адрес банка — ул. Дзигунского, 1), далее поднялись столбы дыма над Сапун-горой и над зданием штаба ВВС Черноморского флота РФ (адрес — ул. Гоголя, 37), через несколько минут — перекрытие улиц и скорые.

На Google maps можно отыскать объекты, которые фигурировали в сообщениях сил сопротивления. Видим, что обе точки расположены южнее Севастопольской бухты. При этом расстояние между целями — около 2 км, и, ко всему, штаб авиации ЧФ РФ расположен еще дальше вглубь города, чем штаб ЧФ РФ, по которому Storm Shadow ударили осенью 2023 года.

Взрывы в Крыму — точки попадания в Севастополе, 27 мая Фото: Google Maps

Минобороны РФ утром 27 мая написало о налете 140 дронов ВСУ, которые все были якобы сбиты средствами ПВО. Под удар попали семь российских областей и также оккупированный Крым. Украинское командование пока не информировало об атаке ракеты или дронов объекты в Крыму.

