"Ракетна небезпека" за 2500 км від України: на Ямалі та Уралі РФ вперше оголосили тривогу, — ЗМІ

У російських регіонах Ямалу та Уралу вперше від початку повномасштабної війни оголосили ракетну небезпеку. Варто зауважити, що територія на якій попередили про тривогу, розташована більш ніж за 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону.

Як повідомляє Telegram-канал "Ямал. Офіційно", жителів регіону закликали не виходити на вулицю без потреби, залишатися в укриттях або приміщеннях та триматися якомога далі від вікон. У разі виникнення надзвичайних ситуацій людям рекомендували звертатися до екстрених служб. Також цю інформацію підтвердив губернатор Ямала Дмитро Артюхов.

Згодом стало відомо, що попередження поширили не лише на Ямало-Ненецький автономний округ, а й на низку інших територій РФ. Йдеться про Свердловську, Челябінську, Курганську та Тюменську області, Пермський край, а також Ханти-Мансійський автономний округ.

Де знаходиться Ямало-Ненецький автономний округ

Зокрема, опозиційний Telegram-канал "Nexta Live" повідомив, що мешканці цих регіонів отримали SMS-сповіщення від МНС Росії про загрозу ракетного удару. За даними каналу, для Ямалу таке попередження стало першим за весь час війни Росії проти України.

"Аеропорти Єкатеринбурга, Челябінська та Пермі тимчасово припинили роботу. У Тюмені через запроваджені обмеження затримують авіарейси. Схоже, географія так званої "денацифікації" продовжує стрімко розширюватися територією самої Росії", — йдеться в публікації.

Наразі російська влада офіційно не коментувала ситуацію та не повідомляла про ймовірні пошкодження чи постраждалих.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 травня у російському Волгограді пролунала серія потужних вибухів під час атаки безпілотників. Після ударів у районі промислової зони спалахнула масштабна пожежа, а OSINT-аналітики припустили, що під атакою міг опинитися місцевий нафтопереробний завод. Російські пабліки повідомляли щонайменше про 20 вибухів, які було чутно в різних районах міст.

Також цієї ночі безпілотники атакували Ярославську область РФ, через що російська влада перекрила виїзд із Ярославля у напрямку Москви та запровадила обмеження в роботі місцевого аеропорту.