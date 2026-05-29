Російський Ярославль атакували дрони: через обстріл влада перекрила трасу на Москву

Уночі 29 травня Ярославську область Росії атакували безпілотники. На тлі обстрілу влада перекрила рух транспорту з міста Ярославль у напрямку Москви.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв оголосив, що перекриття траси відбулося "у цілях безпеки" через загрозу ударів дронів. Про це російський чиновник написав у своєму Telegram-каналі близько 04:00 години.

"З метою забезпечення безпеки перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною", — йдеться у повідомленні.

Євраєв також закликав мешканців утриматися від поїздок через вказану частину дороги та околиць, або ж вибирати інші маршрути для поїздок. Росіян просять дочекатися оповіщень щодо відбою небезпеки.

Скриншот допису губернатора про атаку на Ярославську область

Інформації щодо наслідків атаки на регіон чи інших подробиць губернатор не публікував. Повідомлялося також, що на тлі атаки "Росавіація" запровадила план "Килим" в аеропорту Ярославля.

У мережі зауважили, що саме у тому районі, який перекрила влада в Ярославлі, розташована промислова зона, а на її території — великий НПЗ.

Варто зазначити, що у ніч на 29 травня безпілотники також масовано атакували Волгоградську область РФ. Місцева влада обстріл підтвердила, а OSINT-аналітики інформували про ураження нафтопереробного заводу у Волгограді. Після атаки на об'єкті здійнялася пожежа.

На початку травня дрони вже атакували російський Ярославль: тоді удари були зафіксовані по місцевому нафтопереробному заводу.